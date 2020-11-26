В начале сентября болгарский дизайнер из Лондона объявил, что его сотрудничество с японским спортивным брендом подходит к завершению. Но, как вскоре выяснилось, дело обстоит иначе. Asics и Кико Костадинов просто сменили формат работы и перешли на постоянное сотрудничество.

Дизайнер и его команда подписали многолетний контракт с брендом, вошли в его штаб и довольно быстро показали свою дебютную работу — кроссовки UB1-S Gel-Kayano 14. Модель в духе нулевых получила комбинированный многослойный верх и эффектную подошву с технологией амортизации Gel. Пара будет доступна в четырех выверенных цветовых решениях.