Дизайнер Анисса Кермич известна своими керамическими вазами в виде женских ягодиц. Создавая праздничную коллекцию, художница не изменила себе — ее новогодние игрушки так же вдохновлены женской анатомией. В капсулу под названием «Baubles» вошло три набора с золотым, серебряным и перламутровым напылением: в каждом сете по три шарика на белой ленте — в форме ягодиц, груди и гениталий. По задумке дизайнера, украшения должны поднять настроение после такого сложного года.