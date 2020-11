Но и душ не всегда лучшее решение

Людям нравится принимать душ, особенно когда на улице холодно. Мне прекрасно понятно их желание — ведь я канадка. Да и кто не любит пар и горячую воду, способные согреть после того, как ты замерз, гуляя по занесенным снегом улочкам или паркам? Даже Центр по контролю и профилактике заболеваний США (от англ. U.S. Centers for disease Control and Prevention, сокр. CDC) признает благотворное влияние душа. «Частое мытье благоприятно сказывается на внешнем виде и помогает избавиться от стресса, — отмечает CDC, — но не способно оказать сильное микробиологическое действие». Последнее замечание означает, что на самом деле мытье под душем не позволяет избавиться от всех микробов.

Зато душ, особенно горячий, с паром, отлично справляется с устранением естественных липидов. Это нарушает защитную функцию кожи и запускает порочный цикл, в котором мыло все сильнее вредит коже, вымывая из эпидермиса все больше липидов, а кожа из‑за продолжительных и частых посещений душа все сильнее сохнет и трескается. Как следствие, изменяется и микробиом кожи. Так что лучше сократите время, которое вы проводите под струями горячей воды. Ограничьтесь 10–15 минутами и, поскольку горячая вода вымывает липиды сильнее, чем холодная, уменьшите ее температуру. Наконец, постарайтесь не мыться ежедневно. Как часто это надо делать? Единого ответа нет, поскольку мы все разные.