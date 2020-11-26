Издательство «Альпина Паблишер» выпускает перевод книги канадского врача-дерматолога Сэнди Скотницки «Beyond Soap», которая в русской адаптации получила название «Бьюти-минимализм». Скотницки призывает отказаться от многих гигиенических привычек, объясняет это с научной точки зрения и советует, как по-настоящему бережно ухаживать за телом.

Ко мне постоянно обращаются пациенты с такой проблемой. Их кожа раздражается не потому, что с ней что‑то не так, а потому, что они неправильно моются. Поэтому я предлагаю обсудить подробнее, как нужно мыться или очищать кожу. Кому‑то это может показаться странным: казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы принять душ? То, как мы моемся, напрямую влияет на состояние кожи. К сожалению, универсального способа не существует: мы все слишком разные. Однако определенные рекомендации помогут практически каждому. <…>

Душ лучше, чем ванна Многим пациентам кажется, что продолжительное пребывание в ванне — панацея от проблем с кожей. Особенно если в воду добавлена специальная соль или пена. Это ошибка. Воду называют универсальным растворителем, потому что она способна растворить значительное количество веществ. <…> Слишком долгое пребывание в воде дает возможность растворить липиды и ослабить кожный барьер, открыв тем самым путь таким потенциальным раздражителям, как соль или пена для ванны. Подобное постоянно происходит с маленькими детьми. Родители приводят ко мне полуторагодовалого ребенка с зудящей сыпью. Я расспрашиваю их о процессе купания. «Ну, — отвечают родители, — моем голову детским шампунем, потом намыливаем все тело, споласкиваем, а потом еще немного играем в ванне». Если бы я не была дерматологом, я, наверное, поступала бы точно так же. Расправлялась бы с основным делом, а потом позволяла ребенку поиграть. Но это неправильный порядок. Зачем малышу сидеть в потенциально раздражающей мыльной воде? Нужно поменять действия местами: сначала дать малышу возможность повозиться в чистой воде, а затем вымыть ему голову и тело. После того как сполоснете волосы и кожу ребенка, сразу же доставайте его из ванны. Не позволяйте сидеть в мыльной воде. Другой, более предпочтительный, способ заключается в мытье малыша под душем. Поиграли, открыли слив и, пока вода уходит, ополаскиваете ребенка с небольшим количеством комбинированного очищающего средства и шампуня без отдушек, а затем смываете все душем. <…>

Но и душ не всегда лучшее решение Людям нравится принимать душ, особенно когда на улице холодно. Мне прекрасно понятно их желание — ведь я канадка. Да и кто не любит пар и горячую воду, способные согреть после того, как ты замерз, гуляя по занесенным снегом улочкам или паркам? Даже Центр по контролю и профилактике заболеваний США (от англ. U.S. Centers for disease Control and Prevention, сокр. CDC) признает благотворное влияние душа. «Частое мытье благоприятно сказывается на внешнем виде и помогает избавиться от стресса, — отмечает CDC, — но не способно оказать сильное микробиологическое действие». Последнее замечание означает, что на самом деле мытье под душем не позволяет избавиться от всех микробов. Зато душ, особенно горячий, с паром, отлично справляется с устранением естественных липидов. Это нарушает защитную функцию кожи и запускает порочный цикл, в котором мыло все сильнее вредит коже, вымывая из эпидермиса все больше липидов, а кожа из‑за продолжительных и частых посещений душа все сильнее сохнет и трескается. Как следствие, изменяется и микробиом кожи. Так что лучше сократите время, которое вы проводите под струями горячей воды. Ограничьтесь 10–15 минутами и, поскольку горячая вода вымывает липиды сильнее, чем холодная, уменьшите ее температуру. Наконец, постарайтесь не мыться ежедневно. Как часто это надо делать? Единого ответа нет, поскольку мы все разные.

Но подумайте сами: если за день вы просто сходили на работу, посидели в офисе и вернулись домой, действительно ли вы сильно испачкались? Точно ли вам нужен душ?

Избавьтесь от обычного мыла Мыло — удивительное вещество. Я уже рассказывала, как липофильная часть его молекулы сцепляется с грязью, а гидрофильная обеспечивает смывание той водой. Но по закону подлости первая также захватывает липиды. Мыло отлично справляется со своей основной задачей и убирает загрязнения. Но, вымывая естественные липиды, оно сушит кожу и делает ее более восприимчивой к инфекциям. Кроме того, мыло — щелочь с уровнем pH где‑то между 7 и 10 — нарушает природный кислотный баланс кожи. Более поздние изобретения — синтетические очищающие средства, в которых около 10% настоящего мыла смешаны с мягким очищающим средством. Большая часть кускового мыла, продающегося в аптеках или магазинах, например Avène, Aveeno и Bioderma, на самом деле является именно таким продуктом и меньше вредит коже.

Остерегайтесь пенящихся средств для мытья тела Отказавшись от мыла, многие направятся в аптеку, накупят там гору гелей и очищающей косметики, а вернувшись домой, пойдут в душ, где выдавят на ладонь побольше того или иного средства и как следует размажут его по всему телу. Однако гели могут быть еще опаснее мыла. Многие из этих продуктов содержат вещества из семейства алкилбензолсульфонатов, очищающие молекулы которых работают по тому же принципу, что и мыло, но с одним серьезным отличием: они не связываются с ионами минералов, содержащихся в жесткой воде. Следовательно, такие средства пенятся даже сильнее, чем мыло, и с еще большей вероятностью лишают кожу естественных липидов. Как показывает мой опыт, жидкая косметика для мытья является распространенной причиной раздражения кожи, поскольку обычно в ней есть отдушки и большое количество приятно пахнущих растительных компонентов, которые способны спровоцировать аллергию или раздражение. Тем, кому не нравится твердое синтетическое мыло, могу рекомендовать два следующих жидких средства: Bioderma Atoderm и La Roche-Posay Lipikar Syndet. Они умеренно пенятся и не содержат аллергенов. Пожалуй, самое неудачное в средствах для тела — их название, которое предполагает, что мыть нужно все тело, хотя теперь нам известно, что это вовсе не обязательно . Некоторые считают, что добавленные в косметический продукт увлажняющие компоненты противодействуют раздражению. Но какой в этом смысл? Это тот же порочный круг: раздражение от мытья и последующее нанесение крема, чтобы уменьшить вред. Лучше мыться частями. И если бы средства назывались «для частей тела», мне, наверное, это понравилось бы больше. В душевой спортзала я часто наблюдаю одну и ту же ужасную картину: женщина, нанеся гель для душа на все тело, оставляет тот, пока не помоет голову и не воспользуется бальзамом для волос. Даже если в очищающем средстве содержится много увлажняющих компонентов, делать так нельзя. Нет, я понимаю, людям кажется: нет пены, значит, они будто бы и не мылись . Им нравится, выходя из душа, чувствовать, как «скрипит» от чистоты их кожа. В том, что мы стремимся к такому ощущению, виновата реклама, которая программировала нас на протяжении нескольких десятилетий. Но знаете что? Искомое ощущение — показатель того, что верхний слой кожи обезжирен, лишен естественных липидов. И на самом деле ничего хорошего в этом нет. Я призываю запретить пузырьки пены!

Пользуйтесь альтернативными очищающими средствами Идеальным очищающим средством было бы средство, которое избавило бы кожу от накопившихся в течение дня жира и грязи, но оставило бы нетронутыми природные липиды рогового слоя. Косметическое мыло (Aveeno, Avène, Bioderma) является первым шагом в нужном направлении. Это мягкое синтетическое средство с небольшим количеством натурального мыла. Еще нежнее косметика вообще без него; она очищает кожу благодаря агентам наподобие пропиленгликоля или цетилового спирта. К таким продуктам относятся, например, очищающие средства брендов Cetaphil и CeraVe. Вот ими и надо пользоваться в душе. Но есть нюанс: не содержащая мыла косметика практически не пенится. Я уже говорила, что некоторые из моих пациентов чувствуют себя по-настоящему чистыми, только вымывшись с пеной, поэтому на повторном приеме часто спрашивают: «Нельзя ли мне хотя бы немного пены в душе?» Обычно, надеясь, что они просто привыкнут, я прошу пользоваться не содержащими мыла средствами хотя бы в течение нескольких недель. Недавно мне довелось прочитать пост, в котором блогер — защитник органических средств по уходу за кожей — сравнил Cetaphil с отравой и раскритиковал бренд, потому что в его продукции нет антиоксидантов, «богатых омегой масел из семян растений» и «успокаивающих растительных средств». Хотелось крикнуть через монитор: «В том-то и дело! Нам не нужны «богатые омегой масла из семян растений», а антиоксиданты могут быть потенциальными раздражителями!» Cetaphil и аналогичная, не имеющая в составе мыла косметика — это и есть тот минимум очищающего средства, который требуется коже, чтобы избавиться от вредных веществ и сохранить полезные. Используйте такие препараты вместо мыла, а если вас беспокоит использование пропиленгликоля, ограничьтесь синтетическим мылом.

Не мойтесь, если не испачкались Итак, вы пошли в душ, вооружившись не содержащим мыла составом или синтетическим очищающим средством. Теперь нанесете его на мочалку или губку и разотрете по всему телу? Ну нет.

Если не испачкались, мыться не нужно. Разве вы месили плечами грязь? Размазывали по ногам варенье? Живот участвовал в замене машинного масла? Конечно, нет. Тогда зачем мыть плечи, колени и живот, если на них ничего нет?

Если стремитесь сохранить естественное здоровье кожи, очищайте только те части тела, на которых действительно есть загрязнения или от которых неприятно пахнет. То есть используйте очищающее средство только для подмышек и паха. К этому и должно сводиться очищение кожи.

После тренировки примите короткий душ и по возможности не используйте мыло Пациенты иногда спрашивают, а что если после динамичной часовой тренировки или игры в теннис по всему их телу выступит соленый пот? Разве тот не нужно смывать с мылом? Нет! Из уроков химии мы знаем, что соль растворяется в воде. То есть ее можно просто сполоснуть. Чтобы избавиться от пота, нужно всего-то встать под душ и позволить воде его смыть. Избавьтесь от желания намыливать все тело. Не надо этого делать. Кроме того, я уже рассказывала, что из‑за тренировок некоторые из моих пациентов принимают душ по дюжине раз в неделю. Это тоже вредит коже. Чтобы сократить количество водных процедур, попробуйте пропускать утренний душ в те дни, когда в обеденный перерыв планируете хорошенько попотеть на тренировке и помыться после нее.