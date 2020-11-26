Ботильоны-трансформеры, бархатный комбинезон, стеганое пончо и другие новинки ноября.
Zara SRPLS — линия одежды в стиле милитари, которая доступна только онлайн. Платье из этой коллекции благодаря плотному материалу можно носить как плащ.
Объемная укороченная куртка с логотипами из коллекции Fila UK — отсылка к стилю почитателей грайма из Британии нулевых.
Флисовое худи из праздничной коллекции Nike AGG. С высоким горлом и без шнурка.
Бархатный комбинезон с карнавальным вайбом. На случай, если вы уже выбираете наряд на Новый год.
Флисовый воротник от аутдор-мастеров как более практичная альтернатива шарфу.
Оверсайз-толстовка с героинями легендарного аниме — лучшее вложение в зимние холода и видео для тиктока.
Модифицированная версия классического бомбера. Gloverall добавил куртке съемный капюшон и застежку в стиле дафлкотов.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Maharishi экспериментирует с классикой жанра милитари.
Платье для тех, кто подходит к гардеробу экологично. Лиоцелл Tencel™ — волокно из древесины, заготавливаемой по принципам устойчивого лесопользования.
Найти идеальную зимнюю куртку сложно. Эта — подозрительно короткая, зато переливается из розового в фиолетовый.
Помимо идеальных джинсов, шведский бренд регулярно выпускает красивые свитера с принтами по всей поверхности. Вот один из них.
Лаконичный кардиган в вашем гардеробе наверняка есть, а пушистого в расцветке колор-блок — скорее всего, нет. Добавит образу яркий акцент.
Теплый ворот на молнии можно носить не только на улице, но и в помещении: в паре со свитером он будет имитировать водолазку.
В арсенале классиков американского милитари-стиля появились идеальные базовые толстовки — нескучные и с красивой выстиранной текстурой.
Возвращение в 80-е с помощью «гусиной лапки» и приятного бордового оттенка.
Знающий толк в куртках-рубашках Carhartt WIP выпустил еще одну образцовую модель — из твила в клетку и с подкладкой из искусственного меха.
Еще одна фланелевая рубашка с асимметричными принтами клетки. Версия Daily Paper — пример отличного соотношения цены и качества.
Флиски с эффектными принтами — одна из тех вещей, которые у Stussy всегда получаются на ура.
Славящийся технологичными куртками бренд не изменяет своей философии и каждый сезон выпускает понятную и практичную верхнюю одежду.
Обувь-трансформер: ботильоны превращаются в… мюли, если из них вытащить кожаный носок.
Яркая флиска из осенне-зимней коллекции by Parra — с принтами лисы по всей поверхности и практичной молнией до груди.
Бахрома — один из трендов этой осени и зимы — наконец стала появляться в масс-маркете. Да еще какая!