Ботильоны-трансформеры, бархатный комбинезон, стеганое пончо и другие новинки ноября.

Платье Zara

Zara SRPLS — линия одежды в стиле милитари, которая доступна только онлайн. Платье из этой коллекции благодаря плотному материалу можно носить как плащ.

Цена 8999 р.
Куртка Fila

Объемная укороченная куртка с логотипами из коллекции Fila UK — отсылка к стилю почитателей грайма из Британии нулевых.

Цена 7999 р.
Худи Nike AGG

Флисовое худи из праздничной коллекции Nike AGG. С высоким горлом и без шнурка.

Цена 9499 р.
Комбинезон Monki

Бархатный комбинезон с карнавальным вайбом. На случай, если вы уже выбираете наряд на Новый год.

Цена 3300 р.
Воротник Gramicci

Флисовый воротник от аутдор-мастеров как более практичная альтернатива шарфу.

Цена £50
Толстовка Bershka

Оверсайз-толстовка с героинями легендарного аниме — лучшее вложение в зимние холода и видео для тиктока.

Цена 2999 р.
Брюки Element

Функциональные брюки для любителей аутдор-эстетики и лесных прогулок.

Цена 5950 р.
Бомбер Gloverall х Alpha Industries

Модифицированная версия классического бомбера. Gloverall добавил куртке съемный капюшон и застежку в стиле дафлкотов.

Цена 32 700 р.
Куртка Maharishi

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Maharishi экспериментирует с классикой жанра милитари.

Цена €252
Платье Reserved

Платье для тех, кто подходит к гардеробу экологично. Лиоцелл Tencel™ — волокно из древесины, заготавливаемой по принципам устойчивого лесопользования.

Цена 3999 р.
Куртка Bershka

Найти идеальную зимнюю куртку сложно. Эта — подозрительно короткая, зато переливается из розового в фиолетовый.

Цена 4999 р.
Свитер Polar Skate

Помимо идеальных джинсов, шведский бренд регулярно выпускает красивые свитера с принтами по всей поверхности. Вот один из них.

Цена 15 990 р.
Кардиган Ragged

Лаконичный кардиган в вашем гардеробе наверняка есть, а пушистого в расцветке колор-блок — скорее всего, нет. Добавит образу яркий акцент.

Цена 5990 р.
Воротник Arket

Теплый ворот на молнии можно носить не только на улице, но и в помещении: в паре со свитером он будет имитировать водолазку.

Цена 2900 р.
Худи Alpha Industries

В арсенале классиков американского милитари-стиля появились идеальные базовые толстовки — нескучные и с красивой выстиранной текстурой.

Цена 7500 р.
Часы Casio

Возвращение в 80-е с помощью «гусиной лапки» и приятного бордового оттенка.

Цена от 6440 р.
Куртка-рубашка Carhartt WIP

Знающий толк в куртках-рубашках Carhartt WIP выпустил еще одну образцовую модель — из твила в клетку и с подкладкой из искусственного меха.

Цена 15 990 р.
Рубашка Daily Paper

Еще одна фланелевая рубашка с асимметричными принтами клетки. Версия Daily Paper — пример отличного соотношения цены и качества.

Цена 8400 р.
Кофта Stussy

Флиски с эффектными принтами — одна из тех вещей, которые у Stussy всегда получаются на ура.

Цена 13 409 р.
Пончо Puebco

Пончо японского бренда Puebco с дизайном, напоминающим стеганое одеяло.

Цена 5490 р.
Куртка Colmar

Славящийся технологичными куртками бренд не изменяет своей философии и каждый сезон выпускает понятную и практичную верхнюю одежду.

Цена 46 621 р.
Ботильоны H&M

Обувь-трансформер: ботильоны превращаются в… мюли, если из них вытащить кожаный носок.

Цена 8999 р.
Куртка by Parra

Яркая флиска из осенне-зимней коллекции by Parra — с принтами лисы по всей поверхности и практичной молнией до груди.

Цена 13 700 р.
Юбка Pull & Bear

Бахрома — один из трендов этой осени и зимы — наконец стала появляться в масс-маркете. Да еще какая!

Цена 2599 р.