С полупрозрачным верхом, водонепроницаемые, украшенные брызгами краски и еще 16 достойных пар кроссовок.
Converse продолжает утеплять свои классические кеды Chuck 70. Очередная версия получила верх из стеганого утепленного материала.
Спустя шесть лет японский бренд и Saucony вновь объединили усилия. Результатом стала свежая версия кроссовок Grid Web.
Пара из очередного релиза спортивного бренда и OAMC. Как можно догадаться по дизайну, модель вдохновлена кроссовками из линейки ZX.
Технологичная пара из праздничной коллекции Nike ACG. В таких — хоть в город, хоть в горы.
При создании пары дизайнеры вдохновлялись стилистикой спецодежды: в итоге получились яркие кеды со светоотражающими деталями.
Вторая коллаборация немецкого бренда и американского режиссера. На этот раз на базе другой классической модели — Samba.
Британский дизайнер продолжает экспериментировать с архивами немецкого бренда и полупрозрачными материалами.
Для второго релиза с Vans команда LQQK выбрала небанальный силуэт Chukka Boot. Верх украсили тиснеными логотипами и брызгами краски.
Каракули от английского художника Сэма Кокса на кедах Puma с массивной подошвой.
Модель Bosey на массивной подошве с прорезиненным мыском впервые представлена в низком силуэте. Верхняя часть кед покрыта белой сеткой.
Специальное издание классической модели, посвященное Москве. С надписями «город» и «скорость» на боковых панелях.
Японский бренд выпустил собственную версию скейтерской модели — с верхом из черной замши и «свушем» под змеиную кожу.
Одна из главных моделей Канье Уэста выходит в новой расцветке. Пара будет доступна в двух версиях — базовая и со светящимися в темноте деталями.
Финский бренд перевыпустил популярную модель в аутдор-исполнении. С верхом из замши и водоотталкивающего сетчатого материала.
Второй релиз сторон и вновь на базе модели Jack Purcell. Только в этот раз кеды получили кожаный верх, имитирующий драконью чешую.
Новая расцветка 992-й модели как очередное подтверждение того, что сочетания оттенков серого New Balance даются особенно хорошо.
Cardi B выпустила дебютный релиз с Reebok. Поп-звезда осталась верна себе и установила классические Club C на массивную платформу.
Кеды Era из второго релиза Vans и нью-йоркского музея современного искусства. Верх пары украшен принтом с «Криком» Эдварда Мунка.
Skechers переиздал популяризированную Йеном Коннором модель Stamina Cutback в новых расцветках. Эта — одна из самых симпатичных.