С полупрозрачным верхом, водонепроницаемые, украшенные брызгами краски и еще 16 достойных пар кроссовок.

Converse Chuck 70 Hi Quilted

Converse продолжает утеплять свои классические кеды Chuck 70. Очередная версия получила верх из стеганого утепленного материала.

Цена 7 109 р.
White Mountaineering x Saucony Grid Web

Спустя шесть лет японский бренд и Saucony вновь объединили усилия. Результатом стала свежая версия кроссовок Grid Web.

Цена 17 549 р.
OAMC x adidas Originals Type O-6

Пара из очередного релиза спортивного бренда и OAMC. Как можно догадаться по дизайну, модель вдохновлена кроссовками из линейки ZX.

Цена 19 999 р.
Nike ACG Mountain Fly Gore-Tex

Технологичная пара из праздничной коллекции Nike ACG. В таких — хоть в город, хоть в горы.

Цена 17 799 р.
Converse Chuck 70 Hi Tape Seam

При создании пары дизайнеры вдохновлялись стилистикой спецодежды: в итоге получились яркие кеды со светоотражающими деталями.

Цена 11 400 р.
Jonah Hill x adidas Originals Samba

Вторая коллаборация немецкого бренда и американского режиссера. На этот раз на базе другой классической модели — Samba.

Цена 7 999 р.
Craig Green x adidas Originals Polta AKH III

Британский дизайнер продолжает экспериментировать с архивами немецкого бренда и полупрозрачными материалами.

Цена 16 199 р.
LQQK Studio x Vans Vault UA OG Chukka Boot LX

Для второго релиза с Vans команда LQQK выбрала небанальный силуэт Chukka Boot. Верх украсили тиснеными логотипами и брызгами краски.

Цена 11 609 р.
Mr. Doodle x Puma Deva

Каракули от английского художника Сэма Кокса на кедах Puma с массивной подошвой.

Цена: 9 833 р.
Brain Dead x Converse Bosey Low Top

Модель Bosey на массивной подошве с прорезиненным мыском впервые представлена в низком силуэте. Верхняя часть кед покрыта белой сеткой.

Цена 13 500 р.
Nike Air Max 90

Специальное издание классической модели, посвященное Москве. С надписями «город» и «скорость» на боковых панелях.

Цена 12 790 р.
Wacko Maria x Nike SB Zoom Blazer Low

Японский бренд выпустил собственную версию скейтерской модели — с верхом из черной замши и «свушем» под змеиную кожу.

Цена 5 799 р.
Yeezy Boost 380 RF

Одна из главных моделей Канье Уэста выходит в новой расцветке. Пара будет доступна в двух версиях — базовая и со светящимися в темноте деталями.

Цена 19 999 р.
Karhu Fusion 2.0 Outdoor

Финский бренд перевыпустил популярную модель в аутдор-исполнении. С верхом из замши и водоотталкивающего сетчатого материала.

Цена £125
Pop Trading Company x Jack Purcell Pro Hi

Второй релиз сторон и вновь на базе модели Jack Purcell. Только в этот раз кеды получили кожаный верх, имитирующий драконью чешую.

Цена 6 900 р.
New Balance 992

Новая расцветка 992-й модели как очередное подтверждение того, что сочетания оттенков серого New Balance даются особенно хорошо.

Цена 18 300 р.
Cardi B x Reebok Club C

Cardi B выпустила дебютный релиз с Reebok. Поп-звезда осталась верна себе и установила классические Club C на массивную платформу.

Цена 8 499 р.
MoMA x Vans Era (Edvard Munch)

Кеды Era из второго релиза Vans и нью-йоркского музея современного искусства. Верх пары украшен принтом с «Криком» Эдварда Мунка.

Цена 6 390 р.
Skechers Stamina Cutback

Skechers переиздал популяризированную Йеном Коннором модель Stamina Cutback в новых расцветках. Эта — одна из самых симпатичных.

Цена 5 499 р.