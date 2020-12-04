К выходу нового эпизода сериала «Эйфория», который вышел в подписке Amediateka в Okko в декабре, выясняем, какие модные приемы стоит перенять у иконы естественности и фетиш-позитива Барби Феррейры.

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Незаметный макияж

На большинстве «домашних» фотографий Барби в глаза бросается лишь ее сияющая кожа, пухлые губы и выдающиеся брови. Если не всматриваться, может показаться, что девушка и вовсе без макияжа, но это не так. Свежий образ Феррейры повторить нетрудно, достаточно нанести на лицо сияющий праймер или тональное средство с легким, глянцевым покрытием, уложить брови оттеночным гелем, а складку века немного вытянуть тенями телесного оттенка. Глаза можно выделить и сильнее: прокрасить межресничное пространство верхнего века темным карандашом и завить ресницы керлером. На губы лучше всего нанести нюдовую помаду, причем сделать это максимально небрежно и подушечками пальцев.

Винтаж

В интервью сайту Fashionista Феррейра признается, что часто занимается безудержным ночным онлайн-шопингом. Но актриса не скупает новые коллекции, а любит отыскивать вещи в винтажных интернет-маркетах или ресейл-платформах. Часть винтажного гардероба Феррейры вы видели прямо в сериале «Эйфория» — образ Кэт актриса трансформировала под себя не только характерно, но и стилистически. В повседневных же образах Барби архивные люксовые коллекции отлично сочетаются с вещами молодых неформальных брендов.

Обтягивающие силуэты

Задолго до сериала «Эйфория» Барби уже была популярная в сети, в том числе как модель и активистка боди-позитивного движения. Ее история немного перекликается с историей героини сериала: Феррейра выкладывала свои фотографии в tumblr-блог, где их заметил кастинг-агент бренда American Apparel. Модельный опыт Барби включает работы для adidas, Forever 21, H&M и Asos, где она представляла одежду для женщин, чьи формы ближе к реальности, чем к рекламным стандартам. Своим примером девушка показывает, что одежда, которую мы привыкли видеть на крайне стройных моделях — будь то латексный костюм или обтягивающее платье, — на самом деле подходит всем.

Яркие тени

Еще одна нетипичная установка, которую подтверждает Феррейра: карим глазам подходят любые оттенки теней! В сериале она ходит с гранжевыми синими смоки под красную помаду, потом внезапно на глазах появляются почти неоновые зеленые тени. В жизни Барби дополняет макияж красными тенями, выводит синие стрелки или выбирает пастельный лиловый.

Фетиш-лук

Вообще, на съемочной площадке «Эйфории» происходил взаимообмен одеждой: пока Феррейра «отдавала» своей героине Кэт винтаж, Кэт «делилась» с Феррейрой бельем, чокерами и латексными костюмами. Добавить БДСМ-эстетику в гардероб сейчас довольно просто, не нужно даже искать специальные магазины — отделы масс-маркет-брендов кишат кожаными вещами, корсетными фасонами, агрессивными украшениями и портупеями.