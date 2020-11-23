С прицелом на естественность и фиксированной ценой на стрижку.
Основатели легендарной городской парикмахерской Noir (сейчас — Mute), которая успела разрастись до целой сети, открывают новое место для стрижек. В парикмахерской Freckles Алена и Арсений Швец поддерживают тренд на боди-позитив, делают акцент на инклюзивность и демократичность. Создатели отказались от деления цен на мужские и женские — любая стрижка обойдется в 1600 рублей.
Парикмахерская расположена рядом с метро «Охотный Ряд», по адресу Газетный переулок, 13, стр. 1, и работает ежедневно, с 10.00 до 22.00.