С прицелом на естественность и фиксированной ценой на стрижку.

Основатели легендарной городской парикмахерской Noir (сейчас — Mute), которая успела разрастись до целой сети, открывают новое место для стрижек. В парикмахерской Freckles Алена и Арсений Швец поддерживают тренд на боди-позитив, делают акцент на инклюзивность и демократичность. Создатели отказались от деления цен на мужские и женские — любая стрижка обойдется в 1600 рублей.