Куртка-подстежка под M65, свитер, худи и футболка украшены принтом с придуманной Джонстоном лягушкой Jeremiah the Innocent и надписью «Hi, how are you?». На белой куртке в тренерском стиле изображены два других образа из блокнота художника — курящий человек с невозмутимым лицом и черепаха. Завершает коллекцию зеленый бомбер с контрастным патчем на груди, имитирующим страницу из скетчбука.

Капсульная коллекция с работами Дэниела Джонстона поступит в продажу 19 ноября. Купить вещи можно будет на официальном сайте парижского бренда. Часть прибыли OAMC направит в некоммерческую организацию Hi, How Are You?, привлекающую внимание к проблемам ментального здоровья.