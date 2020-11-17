Шесть вещей с отсылками к творчеству покойного исполнителя и художника.

Вслед за капсулой с работами японского художника Дайдо Мориямы OAMC выпускает релиз с иллюстрациями ныне покойного художника и исполнителя Дэниела Джонстона. В новую мини-коллекцию парижского бренда вошли шесть позиций.

Куртка-подстежка под M65, свитер, худи и футболка украшены принтом с придуманной Джонстоном лягушкой Jeremiah the Innocent и надписью «Hi, how are you?». На белой куртке в тренерском стиле изображены два других образа из блокнота художника — курящий человек с невозмутимым лицом и черепаха. Завершает коллекцию зеленый бомбер с контрастным патчем на груди, имитирующим страницу из скетчбука.