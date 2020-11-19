«Lux Æterna» (так фильм называется в оригинале) стал частью проекта Self. Это инициатива Saint Laurent, которая позволяет художникам, отобранным Ваккарелло, представить свое видение бренда через искусство. «Вечный свет» Гаспара Ноэ стал четвертым по счету художественным высказыванием в рамках Self. 50-минутный фильм с Шарлоттой Генсбур и Беатрис Далль в главных ролях стал посвящением кинематографу, современной музыке и моде. Последняя нам особенно важна: образы на 100% соответствуют эстетике Saint Laurent. Тут и кожаные платья-бюстье, и сапоги с высоким голенищем-гармошкой, и простые образы «футболка + джинсы», и броские аксессуары вроде солнцезащитных очков в яркой оправе или креста на цепочке.