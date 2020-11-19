19 ноября в российский прокат выходит «Вечный свет» — фильм, куратором которого стал креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Благодаря участию дизайнера образы героев заслуживают отдельного внимания.

«Lux Æterna» (так фильм называется в оригинале) стал частью проекта Self. Это инициатива Saint Laurent, которая позволяет художникам, отобранным Ваккарелло, представить свое видение бренда через искусство. «Вечный свет» Гаспара Ноэ стал четвертым по счету художественным высказыванием в рамках Self. 50-минутный фильм с Шарлоттой Генсбур и Беатрис Далль в главных ролях стал посвящением кинематографу, современной музыке и моде. Последняя нам особенно важна: образы на 100% соответствуют эстетике Saint Laurent. Тут и кожаные платья-бюстье, и сапоги с высоким голенищем-гармошкой, и простые образы «футболка + джинсы», и броские аксессуары вроде солнцезащитных очков в яркой оправе или креста на цепочке.

Цепочка Emanuele Bicocchi

12 591 р.

Платье Topshop

£15

Платье Lime

3599 р.

Брюки 12 Storeez

9890 р.

Платье Zara

3299 р.

Босоножки Mango

3599 р.

Джинсы Monki

2100 р.

Сапоги Reserved

4999 р.

Очки Fakoshima

12 400 р.

Юбка Lime

2599 р.

Цепь Bijoux Indiscrets

2241 р.

Куртка All Saints

£266

Блуза Zara

4299 р.

Очки Saint Laurent

11 550 р.

Футболка Uniqlo

999 р.

Топ Lime

2299 р.

Сапоги Jonak

28 700 р.

Джинсы Weekday

3999 р.

Жакет Sandro

39 900 р.
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