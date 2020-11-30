Феминистский дискурс, также являющийся драйвером изменений в фэшен-индустрии, затрагивает проблемы сексуальной объективации и отсутствия полной репрезентации телесности в модных съемках. Чтобы посмотреть на проблему сквозь фем-оптику, мы поговорили с Лелей Нордик — экофеминисткой, активисткой, художницей.

Леля Нордик Экофеминистка, активистка, художница

Секс продается и будет продаваться, ведь эротические и сексуализированные изображения все еще привлекают много внимания. Не в последнюю очередь потому, что темы сексуальности и телесности для большинства людей остаются в разной степени табуированными, связанными с запретами и стигматизацией. К тому же подобные снимки быстро становятся виральными, неважно, вызывают они позитивную или негативную реакцию. Бренды продолжают использовать тему секса и обнаженные тела в своих кампейнах, однако делают это совершенно по-разному. Классический пример объективации в модной рекламе — кампейны Тома Форда для Gucci 2000-х годов: идеальное, но обезличенное женское тело, часто в подчиненном мужчине положении, суперсексуализированное, облитое маслом, снятое частями, крупными планами и т. д.

В 2007 году Том Форд выпустил свой первый мужской аромат. Его рекламную кампанию он доверил еще одному сомнительному персонажу — Терри Ричардсону

При этом объективация также связана с отсутствием репрезентации многообразия телесности. Эти две проблемы идут рука об руку.

Рассматривая проблематичные объективирующие кампейны, стоит обратить внимание не только на то, что тела в них представлены как объект, но и на то, какие это тела: в большинстве случаев они стройные, молодые, с идеально отретушированной кожей.

Помимо того что такие изображения нормализуют отношение к человеческому телу как к объекту, зрителям одновременно подается сигнал, что сексуальным и желанным может быть только такое тело, соотвествующее конвенциональным стандартам. Сегодня благодаря феминистской критике, активизму и различным инициативам многие бренды и фотографы уже не снимают сексуально объективирующую рекламу и пробуют делать кастинг более инклюзивным. Однако далеко не все и не всегда. Говоря о проблеме сексуальной объективации, важно понимать, что речь не идет о мифическом «новом пуританстве» или каком‑либо запрете на сексуализированные съемки: просто важно понимать, что такое сексуальная объективация и по каким причинам она происходит. Сегодня от брендов хочется не спекулирования на обнаженном теле ради лайков и репостов, а вдумчивой работы и альтернативного взгляда на сексуальность и телесность . Конечно, сделать конвенциональную секси-съемку с худыми моделями гораздо проще. В съемках брендов «Кружок» и Ekhaus Latta, сделанных во время карантина, также используется тема секса, но при этом в них уделено внимание репрезентации. На снимках — люди разной этничности, с разным цветом кожи, много гомосексуальных пар: такая репрезентация помогает расшатывать привычные глянцевые гетеронормативные стереотипы и показывать, что сексуальность бывает разной — и что это нормально.

Чтобы работать с темой сексуальности и телесности сегодня и при этом не скатиться в объективацию, авторам съемок необходимо осознанней подходить к разработке своих идей, учиться настраивать свою внутреннюю оптику, чувствительность к социальной повестке и проблеме дискриминации, ставить под вопрос иерархичность своего авторского взгляда, находить креативные решения для того, чтобы показывать тело и сексуальность, разрушая стереотипы и предрассудки, а не укрепляя их. Во время локдауна многие фотографы, снимавшие моделей дистанционно, пытались намеренно стилизовывать свои съемки так, чтобы снимки были похожи на скриншоты вебкам-сессий секс-работниц. Это хороший пример нечувствительности к проблеме объективации и социальному контексту. В то время как для фотографа и моделей такая стилизация фотосессий — это просто заигрывание с темой секс-работы ради edgy-снимков, за которые можно получить от коллег лайки и похвалу за «оригинальность» идеи, для настоящих секс-работниц работа в вебкаме — это способ экономического выживания плюс постоянный риск деанонамизации, а соответственно и риск подвергнуться шантажу, буллингу, дискриминации и стигматизации.

Коллаборация Pornhub x Namilia, 2020 год