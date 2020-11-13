L’Oreal Professionnel в коллаборации с брендом Karl Lagerfeld визуально обновил последнюю версию парового стайлера Steampod. Теперь девайс для укладки, работающий за счет равномерного и мощного парового потока, не только впечатляет своими техническими характеристиками — стайлер быстро выпрямляет и завивает волосы и при этом существенно меньше повреждает их — но и стильным дизайном.