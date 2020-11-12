Лонгслив для занятий спортом, кальсоны из шерсти мериноса и термоноски.
Футболка с длинными рукавами не стесняет движений благодаря анатомическому крою: идеально для тех, кто привык проводить время на улице активно.
Heattech-колготы не только удерживают естественное тепло тела, но и выглядят достойно: можно носить с платьями и юбками, а не прятать под брюки.
Классическая термоводолазка японского бренда, которая из сезона в сезон выходит в разных цветах. Для идеальных сочетаний с рубашками или худи.
Термобелье может быть не только однотонным: Burton предлагает лонгслив в актуальной сейчас тай-дай-расцветке.
Бесшовная конструкция будет удобно облегать ногу. Три пары в комплекте.
Высокотехнологичный материал кальсон защитит и от переохлаждения, и от перегрева. Гипоаллергенная ткань.
Благодаря актуальному дизайну с горлом на молнии эту лыжную кофту можно будет носить не только во время аутдор-активностей, но и в городе.
Обычные кальсоны, но с небольшой примесью шерсти в составе. Идеально подойдут в качестве запасных, для более холодной погоды.
Универсальная модель, которая подойдет как для повседневной носки, так и для занятий спортом на открытом воздухе.
В «Декатлоне» можно найти много бюджетных решений. И эта кофта на молнии до груди — чемпион среди них.
Еще один предмет гардероба, который пригодится не только на горнолыжном склоне, но и на домашней вечеринке.
Удерживает естественное тепло тела, впитывает и отводит влагу. Приятный материал комфортно ощущается на коже.
Бренд обещает, что кальсоны из мериносовой шерсти продолжают сохранять тепло, даже если вы не двигаетесь.
Согревающая кофта с яркими деталями для тех, кто даже во время катания хочет выглядеть стильно.
Лонгслив выполнен из умного материала: ткань регулирует температуру тела в зависимости от вашей активности.
Артикулированный крой кальсон сохранит свободу движений, а яркий цвет фуксии поднимет настроение.