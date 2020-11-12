Лонгслив для занятий спортом, кальсоны из шерсти мериноса и термоноски.

Футболка X-Bionic

Футболка с длинными рукавами не стесняет движений благодаря анатомическому крою: идеально для тех, кто привык проводить время на улице активно.

Цена 12 900 р.
Колготы Uniqlo

Heattech-колготы не только удерживают естественное тепло тела, но и выглядят достойно: можно носить с платьями и юбками, а не прятать под брюки.

Цена 1499 р.
Водолазка Uniqlo

Классическая термоводолазка японского бренда, которая из сезона в сезон выходит в разных цветах. Для идеальных сочетаний с рубашками или худи.

Цена 1999 р.
Термокофта Burton

Термобелье может быть не только однотонным: Burton предлагает лонгслив в актуальной сейчас тай-дай-расцветке.

Цена 4500 р.
Термоноски Oysho

Бесшовная конструкция будет удобно облегать ногу. Три пары в комплекте.

Цена 999 р.
Термоштаны Bodydry

Высокотехнологичный материал кальсон защитит и от переохлаждения, и от перегрева. Гипоаллергенная ткань.

Цена 3750 р.
Термокофта Arcteryx

Благодаря актуальному дизайну с горлом на молнии эту лыжную кофту можно будет носить не только во время аутдор-активностей, но и в городе.

Цена 8500 р.
Кальсоны Rukka

Обычные кальсоны, но с небольшой примесью шерсти в составе. Идеально подойдут в качестве запасных, для более холодной погоды.

Цена 2999 р.
Кальсоны Völkl

Универсальная модель, которая подойдет как для повседневной носки, так и для занятий спортом на открытом воздухе.

Цена 3999 р.
Лонгслив Wed’ze

В «Декатлоне» можно найти много бюджетных решений. И эта кофта на молнии до груди — чемпион среди них.

Цена 899 р.
Пулон Bogner Fire + Ice

Еще один предмет гардероба, который пригодится не только на горнолыжном склоне, но и на домашней вечеринке.

Цена 15 000 р.
Водолазка Uniqlo

Удерживает естественное тепло тела, впитывает и отводит влагу. Приятный материал комфортно ощущается на коже.

Цена 1499 р.
Брюки Helly Hansen

Бренд обещает, что кальсоны из мериносовой шерсти продолжают сохранять тепло, даже если вы не двигаетесь.

Цена 5690 р.
Термофутболка Helly Hansen

Согревающая кофта с яркими деталями для тех, кто даже во время катания хочет выглядеть стильно.

Цена 6890 р.
Лонгслив The North Face

Лонгслив выполнен из умного материала: ткань регулирует температуру тела в зависимости от вашей активности.

Цена 5802 р.
Кальсоны UYN

Артикулированный крой кальсон сохранит свободу движений, а яркий цвет фуксии поднимет настроение.

Цена 9200 р.