Английский бренд Mulberry перевыпускает сумку Alexa — культовую модель, за которой в 2010 году сразу после запуска выстроилась очередь с листом ожидания. «Афиша Daily» вспомнила историю сумки, названной в честь Алексы Чанг, и узнала, чем обновленный силуэт отличается от оригинала.

В этом году в Музее Виктории и Альберта должна была пройти выставка «Сумки: наизнанку», спонсором и участником которой стал Mulberry. Даты пока уточняются, но к выставке бренд успел анонсировать перезапуск модели Alexa: одновременно с этим сумке в 2020 году исполняется десять лет, а бренду Mulberry в 2021-м — пятьдесят лет. Интересно, что Алекса Чанг не участвовала в создании сумки Alexa, но один из ее публичных выходов стал вдохновением для разработки модели. Дизайнер бренда как‑то заметил Чанг с сумкой Mulberry Elkington в руках и предложил сделать похожий силуэт, посвященный Алексе.

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Получилась сумка в виде мужского портфеля для бумаг, которую можно было носить как в руке, так и через плечо на длинном ремне. Силуэт стал выигрышным благодаря сочетанию функциональности и внешнего вида: сумка вышла вместительной и привлекательной одновременно. Возможно, именно поэтому она сразу приобрела статус желанной it-bag, несмотря на стоимость около $1000: увидеть ее можно было на Рианне, Оливии Палермо, Клаудии Шиффер и Кэти Холмс, а также в сериале «Сплетница» и фильме «Я не знаю, как она делает это» с Сарой Джессикой Паркер. А тогдашний модный редактор британского Vogue Джулия Нил вспоминает, как прохожий на улице попросил разрешения сфотографировать ее с сумкой Alexa.

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Спустя 10 лет сумка возвращается в продажу, но уже с оглядкой на современные модные и общественные требования. Кожа, из которой создана Alexa, произведена на экологически аккредитованных кожевенных заводах, а сама сумка делается на фабрике в Сомерсете с нейтральным уровнем выбросов углерода. Модель представлена в трех размерах — большом, среднем и модном сейчас мини. Цвета также на выбор: сдержанные черный, бежевый и коричневый, а также яркие синий, желтый и даже золотой. Стоимость — от £895 за маленькую сумку до £1350 за большую.

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