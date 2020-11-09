Время утепляться. Не только вам, но и вашим питомцам.

Итальянский люксовый бренд выпускает релиз с верхней одеждой для собак. В новую мини-коллекцию вошли три куртки, предназначенные для разной погоды. Черный стеганый пуховик со съемным капюшоном, белый дождевик и легкая модель с большим карманом на ремешке. Каждая куртка украшена фирменными деталями Prada — серебристыми пряжками и, разумеется, узнаваемой треугольной пластинкой с логотипом бренда.

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Новые куртки для собак поступят в продажу в ближайшее время. Купить их можно будет на официальном сайте Prada, а также у избранных ретейлеров бренда.