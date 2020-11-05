Лос-анджелесский бренд выпустил необычный бомбер. Дизайн куртки вдохновлен британской полицейской униформой. Выполненный в ярко-желтом цвете бомбер украшен светоотражающими лентами, шашечным принтом, надписями Police и брендингом Gallery Dept. Одно из главных (и, возможно, единственных) отличий от классической куртки — контрастные эластичные манжеты и подол.

Полицейская куртка Gallery Dept. уже поступила в продажу. Купить ее можно у избранных ретейлеров бренда, в числе которых LN-CC. Цена вопроса — 950 долларов.