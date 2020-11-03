Свеча с ароматом каннабиса, ручная соковыжималка, фарфоровая подставка для яиц и другие новинки октября.
Подсказка: корзины можно использовать не только для белья, но и для всего, что создает в доме беспорядок (например для игрушек).
Ночник цвета охры придаст яркости вашей комнате даже с выключенной лампочкой.
Подушка с ручной вышивкой, выполненной в традиционной таджикской технике, впишется в интерьер с этническими мотивами.
Новый для России американский бренд собрал в себе главные косметические тренды: готику, эзотеризм и каннабис.
Ваза с секретом: за внешней грубой оболочкой скрывается внутренняя часть из эмали жизнерадостного оранжевого цвета.
Неоново-зеленая ваза в виде игральных кубиков выглядит самодостаточно и без букета в ней.
Очки для зрения имеют способность теряться в ту же секунду, когда вы сняли их с головы. Будет правильным завести для них постоянное место.
Круглый табурет можно использовать по назначению, а можно — как столик под кашпо с цветами.
Ikea продолжает делать игрушки по детским рисункам. Выходит не всегда понятно, но очень трогательно.
Фарфоровую подставку с романтичным рисунком можно использовать и как часть сервировки, и как замену картонным подносам в холодильнике.
Ваза, которая выглядит как единичное изделие локального стеклодува: никто не догадается, что вы купили ее в масс-маркете.
Если белые вафельные халаты не для вас, у Oysho есть королевский во всех смыслах вариант.
Коробок для деталей из коллаборации с Lego может работать как фундамент для масштабного конструирования.
Адептам slow life понравится идея делать сок не в бездушной и быстрой соковыжималке, а руками.