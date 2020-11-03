Свеча с ароматом каннабиса, ручная соковыжималка, фарфоровая подставка для яиц и другие новинки октября.

Корзина Arket

Подсказка: корзины можно использовать не только для белья, но и для всего, что создает в доме беспорядок (например для игрушек).

Цена 2500 р.
Лампа Cadiz

Ночник цвета охры придаст яркости вашей комнате даже с выключенной лампочкой.

Цена 15 200 р.
Подушка Atlas Mira

Подушка с ручной вышивкой, выполненной в традиционной таджикской технике, впишется в интерьер с этническими мотивами.

Цена 6250 р.
Свеча Photo/Genics + Co

Новый для России американский бренд собрал в себе главные косметические тренды: готику, эзотеризм и каннабис.

Цена 4600 р.
Ваза Agami Ceramics

Ваза с секретом: за внешней грубой оболочкой скрывается внутренняя часть из эмали жизнерадостного оранжевого цвета.

Цена 5000 р.
Ваза Stüssy

Неоново-зеленая ваза в виде игральных кубиков выглядит самодостаточно и без букета в ней.

Цена 4990 р.
Подставка для очков Puebco

Очки для зрения имеют способность теряться в ту же секунду, когда вы сняли их с головы. Будет правильным завести для них постоянное место.

Цена 1490 р.
Табурет H&M

Круглый табурет можно использовать по назначению, а можно — как столик под кашпо с цветами.

Цена 3999 р.
Игрушка Ikea

Ikea продолжает делать игрушки по детским рисункам. Выходит не всегда понятно, но очень трогательно.

Цена 349 р.
Подставка для яиц Zara

Фарфоровую подставку с романтичным рисунком можно использовать и как часть сервировки, и как замену картонным подносам в холодильнике.

Цена 1799 р.
Ваза Jysk

Ваза, которая выглядит как единичное изделие локального стеклодува: никто не догадается, что вы купили ее в масс-маркете.

Цена 1250 р.
Халат Oysho

Если белые вафельные халаты не для вас, у Oysho есть королевский во всех смыслах вариант.

Цена 2999 р.
Контейнер Ikea x Lego

Коробок для деталей из коллаборации с Lego может работать как фундамент для масштабного конструирования.

Цена 999 р.
Соковыжималка Mason Cash

Адептам slow life понравится идея делать сок не в бездушной и быстрой соковыжималке, а руками.

Цена 1850 р.