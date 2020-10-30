За месяц до наступления зимы Nike ACG анонсировал выход сезонной коллекции Holiday. Релиз вдохновлен городским парком Smith Rock в Орегоне. Каждая вещь из коллекции названа в честь тропинок парка, а цветовая палитра и графика отсылают к горным породам и их текстурам.

В релиз вошли функциональные одежда и обувь в узнаваемом стиле ACG: ветронепродуваемые и водонепроницаемые куртки, флиски, худи, спортивные брюки, головные уборы и другие аксессуары. Что касается обуви, то в этом сезоне в коллекции представлены две модели кроссовок — Air Nasu и Mountain Fly — обе с мембраной Gore-Tex.