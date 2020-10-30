Пластинке исполнилось 20 лет
23 мая 2000 года Эминем выпустил свой третий студийный альбом «The Marshall Mathers LP». Пластинку довольно быстро признали моментальной классикой и даже спустя годы считают лучшей в дискографии американского рэпера.
В этом году ей исполнилось 20 лет. С опозданием в пять месяцев (лучше ведь поздно?) Эминем выпускает мини-коллекцию мерча, посвященную юбилею «The Marshall Mathers LP».
Как и в случае с атрибутикой других артистов, рэпер ограничился простыми и понятными худи, лонгсливами, футболками и кепками. Все вещи украшены принтами с отсылками к пластинке и конкретным трекам — а именно хитам «Stan», «Real Slim Shady» и «The Way I Am».
Капсульная коллекция к юбилею альбома «The Marshall Mathers LP» уже поступила в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте Эминема. Цены варьируются от 25 долларов за бейсболку до 60 долларов за худи.