23 мая 2000 года Эминем выпустил свой третий студийный альбом «The Marshall Mathers LP». Пластинку довольно быстро признали моментальной классикой и даже спустя годы считают лучшей в дискографии американского рэпера.

В этом году ей исполнилось 20 лет. С опозданием в пять месяцев (лучше ведь поздно?) Эминем выпускает мини-коллекцию мерча, посвященную юбилею «The Marshall Mathers LP».

Как и в случае с атрибутикой других артистов, рэпер ограничился простыми и понятными худи, лонгсливами, футболками и кепками. Все вещи украшены принтами с отсылками к пластинке и конкретным трекам — а именно хитам «Stan», «Real Slim Shady» и «The Way I Am».