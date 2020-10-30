Этой весной американские бренды выпустили коллаборационные кроссовки 1300. Вслед за успешным (даже несмотря на задержки из‑за пандемии коронавируса) релизом ожидаемо последовала еще одна коллаборация. Только на этот раз более масштабная.

Во-первых, в нее вошли сразу три пары кроссовок из денима. Это интерпретированная версия 327-й модели в сине-белой, сине-серой и серо-голубой расцветках. На боковых панелях каждой пары расположены непривычно большие литеры N и фирменные ярлыки Levi’s красного цвета.

Во-вторых, помимо обуви, в коллаборации также представлены три модифицированные версии классической джинсовки Trucker Jacket. Каждая куртка получила панельный дизайн, совместный брендинг и цветовые схемы, идеально сочетающиеся с кроссовками.