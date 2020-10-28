Раздвоенные, состаренные, коллаборационные — и еще 16 стоящих пар новых кроссовок.
Такие кеды можно носить вплоть до зимы: пара выполнена из всегопогодного Gore-Tex и посажена на массивную подошву.
Обновленные Storm 96 — переиздание беговой модели 1996 года. На этот раз бренд добавил яркие детали.
Беговые кроссовки в стиле ранних нулевых. Неочевидная пара на каждый день с выверенной расцветкой и технологичной подошвой с амортизацией Adiprene.
Китайский дизайнер продолжает эксперименты с классическими моделями Converse. На этот раз он выпустил Chuck Taylor с раздвоенным верхом.
Интерпретация модели Oslo Pro из первой коллаборации спортивного гиганта с интересным китайским брендом Attempt.
Массивная пара для тех, кто заботится о природе: подошва в крапинку выполнена из резины, полученной после переработки старой обуви клиентов Vagabond.
Сотрудничество основателя марки Pyer Moss Керби Жан-Реймонда с Reebok вышло настолько удачным, что дизайнер стал креативным директором бренда.
Бренд веганских кед в теннисном стиле представил теплые кроссовки — из прочного рипстопа, в приятной осенней палитре.
Итальянский бренд подхватывает тенденцию на ретрораннеры в стиле 1970-х и выпускает новую модель John Low
Если даже в холода не хочется отказываться от кроссовок, у Fila есть решение — модель с высоким профилем до щиколотки и теплым флисовым подкладом.
Бренд обещает, что кроссовки сохранят ноги в тепле и сухости даже во влажную погоду. Подойдут для тех, кто привык проводить время на улице активно.
Специальное издание классической теннисной модели. Пара стилизована под винтажную и выполнена из белой кожи с потрескавшейся текстурой.
Силуэт вдохновлен обувью, в которой японские спортсмены выступали на Олимпиаде-1964 в Токио. Оснащен технологичными деталями вроде удобной стельки.
Долгожданная коллаборация на базе модели Gel-Lyte III наконец-то поступила в продажу. Самая миролюбивая интерпретация камуфляжного паттерна.
Женский сайт о стиле выпустил первую коллаборацию со спортивным брендом. За основу взяли модель DMX Thrill из нулевых.
Для коллаборации с Vans скейтерский бренд из Огайо выбрал не самую очевидную пару — именную модель Гилберта Крокетта.
Золотая середина между хайкинговыми и городскими кроссовками.
Nike продолжает эксперименты с классическими Air Force 1 и мембраной Gore-Tex.
Спортивный бренд и рэпер выпустили еще одну расцветку прошлогоднего силуэта Gianno.