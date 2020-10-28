Раздвоенные, состаренные, коллаборационные — и еще 16 стоящих пар новых кроссовок.

Converse Bosey MC Gore-Tex

Такие кеды можно носить вплоть до зимы: пара выполнена из всегопогодного Gore-Tex и посажена на массивную подошву.

Цена 12 500 р.
Lacoste Storm 96 Lo

Обновленные Storm 96 — переиздание беговой модели 1996 года. На этот раз бренд добавил яркие детали.

Цена 13 980 р.
adidas Originals Response CL

Беговые кроссовки в стиле ранних нулевых. Неочевидная пара на каждый день с выверенной расцветкой и технологичной подошвой с амортизацией Adiprene.

Цена 8999 р.
Converse x Feng Chen Wang Chuck Taylor Hi 2 in 1

Китайский дизайнер продолжает эксперименты с классическими моделями Converse. На этот раз он выпустил Chuck Taylor с раздвоенным верхом.

Цена 12 509 р.
Puma x Attempt Oslo Pro

Интерпретация модели Oslo Pro из первой коллаборации спортивного гиганта с интересным китайским брендом Attempt.

Цена 8990 р.
Vagabond Indicator 2.0

Массивная пара для тех, кто заботится о природе: подошва в крапинку выполнена из резины, полученной после переработки старой обуви клиентов Vagabond.

Цена 9700 р.
Reebok Experiment 4 Fury Trail by Pyer Moss

Сотрудничество основателя марки Pyer Moss Керби Жан-Реймонда с Reebok вышло настолько удачным, что дизайнер стал креативным директором бренда.

Цена 16 999 р.
Veja Venturi Ripstop Oversized Runner

Бренд веганских кед в теннисном стиле представил теплые кроссовки — из прочного рипстопа, в приятной осенней палитре.

Цена €145
Premiata Johnlow

Итальянский бренд подхватывает тенденцию на ретрораннеры в стиле 1970-х и выпускает новую модель John Low

Цена €280
Fila Nebula Mid

Если даже в холода не хочется отказываться от кроссовок, у Fila есть решение — модель с высоким профилем до щиколотки и теплым флисовым подкладом.

Цена 5499 р.
Asics Gel-Venture 8 WP

Бренд обещает, что кроссовки сохранят ноги в тепле и сухости даже во влажную погоду. Подойдут для тех, кто привык проводить время на улице активно.

Цена 6490 р.
adidas Originals Rod Laver

Специальное издание классической теннисной модели. Пара стилизована под винтажную и выполнена из белой кожи с потрескавшейся текстурой.

Цена 10 709 р.
Onitsuka Tiger Delegation EX

Силуэт вдохновлен обувью, в которой японские спортсмены выступали на Олимпиаде-1964 в Токио. Оснащен технологичными деталями вроде удобной стельки.

Цена 9890 р.
Comme des Garçons Shirt x Asics Gel-Lyte III

Долгожданная коллаборация на базе модели Gel-Lyte III наконец-то поступила в продажу. Самая миролюбивая интерпретация камуфляжного паттерна.

Цена 20 600 р.
Hypebae x Reebok DMX Thrill

Женский сайт о стиле выпустил первую коллаборацию со спортивным брендом. За основу взяли модель DMX Thrill из нулевых.

Цена 9999 р.
Quasi x Vans Crockett High Pro LTD

Для коллаборации с Vans скейтерский бренд из Огайо выбрал не самую очевидную пару — именную модель Гилберта Крокетта.

Цена 7690 р.
Reebok x Mountain Research Reebok DMX Trail Shadow

Золотая середина между хайкинговыми и городскими кроссовками.

Цена 13 999 р.
Nike Air Force 1 GTX

Nike продолжает эксперименты с классическими Air Force 1 и мембраной Gore-Tex.

Цена 11 999 р.
Converse x Golf Le Fleur* Gianno

Спортивный бренд и рэпер выпустили еще одну расцветку прошлогоднего силуэта Gianno.

Цена 12 500 р.