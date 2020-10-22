«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью звуков кисточек для макияжа.

Кисти, которые мы использовали в ролике:

Кисть для контурирующих и корректирующих средств Essence, 318 р.

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Кисть для гелевой подводки Essence, 165 р.

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Кисть для хайлайтера Zoeva, 1188 р.

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