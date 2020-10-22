«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью звуков кисточек для макияжа.
Кисти, которые мы использовали в ролике:
Кисть для контурирующих и корректирующих средств Essence, 318 р.
Кисть для гелевой подводки Essence, 165 р.
Кисть скошенная для нанесения теней Essence, 165 р.
Кисть для растушевки теней Essence, 165 р.
Кисть для хайлайтера Essence, 358 р.
Кисть для бронзера Essence, 409 р.
Кисть для пудры Essence, 409 р.
Кисть для жидких и кремовых текстур Essence, 409 р.
Кисть для растушевки Make up for Ever № 210, 1098 р.
Кисть для хайлайтера Make up for Ever № 144, 1826 р.
Кисть для пудры Make up for Ever № 128, 2327 р.
Кисть для лица Shu Uemura Petal 55 Pikashu, 4504 р.
Кисть кабуки Make up for Ever № 124, 2327 р.
Кисть для пудры Beautyblender, $60
Кисть для хайлайтера Zoeva, 1188 р.