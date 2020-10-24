Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. Принимать заказы стал Weekday — бренд с акцентом на органический деним и сдержанные, но современные фасоны. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шопинг.