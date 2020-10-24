Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. Принимать заказы стал Weekday — бренд с акцентом на органический деним и сдержанные, но современные фасоны. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шопинг.
Свитер, 3999 р. Помимо яркой расцветки модель отличается оверсайз-кроем, заниженной линией плеч и V-образным вырезом
Брюки, 1999 р. Базовые треники свободного кроя. Идеальные осенние брюки, которые на самом-то деле можно будет носить большую часть года.
Куртка, 4999 р. Овершерт из плотного материала зимой можно носить как рубашку, а весной — как куртку
Брюки, 3499 р. Оранжевые рабочие брюки — для тех, кто не готов отказываться от ярких цветов даже осенью
Жакет, 5999 р. Жакет а-ля Jacquemus с ярко выраженной талией пришел на смену оверсайз-пиджаку с мужского плеча
Куртка, 5999 р. Стеганая верхняя одежда с нами уже вторую осень подряд: у этой куртки еще интересный укороченный силуэт
Сумка, 2499 р. Сатиновая сумка-хобо со шнурком-утяжкой впишется как в праздничные образы, так и в спортивные
Рубашка, 3499 р. Если устали от классических рубашек, а фланель и вельвет кажутся вам скучными, присмотритесь к вариантам из атласного материала