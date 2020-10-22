Большую часть 2020-го года мы провели в онлайне: сериалы, YouTube-шоу и TikTok стали нашей новой реальностью. «Афиша Daily» вспомнила самые знаковые интернет-образы и предлагает выбрать один из них в качестве референса для костюма на Хеллоуин.
31 октября отмечают Хеллоуин: никто не знает, будет ли возможность пойти на праздник вне дома, но костюмированные вечеринки с друзьями пока никто не отменял. Кем вы будете в этот день — сестрой Рэтчед или Паттинсоном из мема?
Худи Juicy Couture7900 р.
Брюки Juicy Couture6900 р.
Босоножки ASH4990 р.
Кепка H&M399 р.
Сумка H&M1499 р.
Очки Fendi Eyewear36 817 р.
It-girl нулевых переживает второе рождение: вместе с модой на велюровые костюмы, ремни-цепи и сумки из искусственного меха вернулась их главный адепт — Пэрис Хилтон. Дружбу с блондинкой возобновила даже ее давняя знакомая Ким Кардашьян — это ли не повод одеться в Juicy Couture 31-го октября?
Татьяна Восьмиглазова
Жакет I Am Studio17 600 р.
Юбка I Am Studio9500 р.
Блуза Zara2999 р.
Серьги Lisa Smith2900 р.
Туфли Econika4490 р.
Сериал «Внутри Лапенко» — бесконечный источник идей для образов на Хеллоуин: такую высокую концентрацию колоритных персонажей больше не встретишь на YouTube. Татьяна Восьмиглазова — идеальная ролевая модель для девушек в этот праздник.
Инженер
Пальто Mango15 999 р.
Рубашка Fred Perry9990 р.
Брюки Carhartt WIP7490 р.
Галстук Zara2999 р.
Очки Ray-Ban7800 р.
Берет Kangol5100 р.
Инженер — еще один персонаж из YouTube-сериала «Внутри Лапенко». Образ ниже можно немного доиграть: надеть белый халат и сменить берет на медицинскую шапочку. Теперь вы — инженер на работе!
Модель Gucci
Пиджак Zara6999 р.
Лоферы Alla Pugachоva12 990 р.
Брюки Mango4999 р.
Юбка Topshop£10
Платок Hermes11 520 р.
Очки Celine Eyewear29 850 р.
Слышали про «The Gucci Model Challenge»? В сентябре тиктокерка Морган Присли выпустила инструкцию, как одеться в стиле модели Gucci: если коротко, то наденьте все самое яркое разом, чем многослойнее, тем лучше. И не забудьте платочек.
Сестра Рэтчед
Пилотка Galolbo2900 р.
Губная помада MAC Russian Red1620 р.
Юбка Emporio Armani13 250 р.
Блуза A.L.C.23 561 р.
Туфли Zara5599 р.
Кейп Raey29 900 р.
Новый сериал Райана Мерфи, предсказуемо, стал источником фешн-вдохновения. Яркий ретро-образ мрачной медсестры легко повторить на праздник — главное, не забудьте головной убор, кейп и алую помаду.
Мемный Паттинсон
Популярность Роберта Паттнсона вышла на второй виток: подросшие фанаты «Сумерек» теперь с гордостью вспонимаю времена Team Edward. Помогла и роль в «Доводе», и неоспоримый талант актера, и его простой, человечный образ. Чего стоит одно только легендарное фото в олимпийке.
И-герл
Лонгслив H&M1199 р.
Футболка H&M1199 р.
Юбка Bershka1999 р.
Колье H&M699 р.
Ботинки Dr. Martens16 999 р.
Палетка Lime Crime Venus3890 р.
Тикток-субкультура, успевшая завируситься и, кожется, изжить себе. Впрочем, это легальный способ вспомнить все наряды, которые хотелось купить после просмотра Skins, и наконец потратить на них собственные деньги.
И-бой
Брюки Kickers6490 р.
Кеды Vans6890 р.
Рубашка H&M1599 р.
Цепочка на джинсы H&M699 р.
Толстовка Kickers5990 р.
Лак для ногтей Pink Up99 р.
Мужской вариант образа, вдохновленного тиктоком. Сочетать с отрешенным и загадочным выражением лица.