Большую часть 2020-го года мы провели в онлайне: сериалы, YouTube-шоу и TikTok стали нашей новой реальностью. «Афиша Daily» вспомнила самые знаковые интернет-образы и предлагает выбрать один из них в качестве референса для костюма на Хеллоуин.

31 октября отмечают Хеллоуин: никто не знает, будет ли возможность пойти на праздник вне дома, но костюмированные вечеринки с друзьями пока никто не отменял. Кем вы будете в этот день — сестрой Рэтчед или Паттинсоном из мема?

It-girl нулевых переживает второе рождение: вместе с модой на велюровые костюмы, ремни-цепи и сумки из искусственного меха вернулась их главный адепт — Пэрис Хилтон. Дружбу с блондинкой возобновила даже ее давняя знакомая Ким Кардашьян — это ли не повод одеться в Juicy Couture 31-го октября?

Татьяна Восьмиглазова

Сериал «Внутри Лапенко» — бесконечный источник идей для образов на Хеллоуин: такую высокую концентрацию колоритных персонажей больше не встретишь на YouTube. Татьяна Восьмиглазова — идеальная ролевая модель для девушек в этот праздник.

Инженер

Инженер — еще один персонаж из YouTube-сериала «Внутри Лапенко». Образ ниже можно немного доиграть: надеть белый халат и сменить берет на медицинскую шапочку. Теперь вы — инженер на работе!

Модель Gucci

Слышали про «The Gucci Model Challenge»? В сентябре тиктокерка Морган Присли выпустила инструкцию, как одеться в стиле модели Gucci: если коротко, то наденьте все самое яркое разом, чем многослойнее, тем лучше. И не забудьте платочек.

Сестра Рэтчед

Новый сериал Райана Мерфи, предсказуемо, стал источником фешн-вдохновения. Яркий ретро-образ мрачной медсестры легко повторить на праздник — главное, не забудьте головной убор, кейп и алую помаду.

Мемный Паттинсон

Популярность Роберта Паттнсона вышла на второй виток: подросшие фанаты «Сумерек» теперь с гордостью вспонимаю времена Team Edward. Помогла и роль в «Доводе», и неоспоримый талант актера, и его простой, человечный образ. Чего стоит одно только легендарное фото в олимпийке.

И-герл

Тикток-субкультура, успевшая завируситься и, кожется, изжить себе. Впрочем, это легальный способ вспомнить все наряды, которые хотелось купить после просмотра Skins, и наконец потратить на них собственные деньги.

И-бой

Мужской вариант образа, вдохновленного тиктоком. Сочетать с отрешенным и загадочным выражением лица.