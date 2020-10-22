Большую часть 2020-го года мы провели в онлайне: сериалы, YouTube-шоу и TikTok стали нашей новой реальностью. «Афиша Daily» вспомнила самые знаковые интернет-образы и предлагает выбрать один из них в качестве референса для костюма на Хеллоуин.

31 октября отмечают Хеллоуин: никто не знает, будет ли возможность пойти на праздник вне дома, но костюмированные вечеринки с друзьями пока никто не отменял. Кем вы будете в этот день — сестрой Рэтчед или Паттинсоном из мема?

Пэрис Хилтон

Худи Juicy Couture

7900 р.

Брюки Juicy Couture

6900 р.

Босоножки ASH

4990 р.

Кепка H&M

399 р.

Сумка H&M

1499 р.

Очки Fendi Eyewear

36 817 р.

It-girl нулевых переживает второе рождение: вместе с модой на велюровые костюмы, ремни-цепи и сумки из искусственного меха вернулась их главный адепт — Пэрис Хилтон. Дружбу с блондинкой возобновила даже ее давняя знакомая Ким Кардашьян — это ли не повод одеться в Juicy Couture 31-го октября?

Татьяна Восьмиглазова

Жакет I Am Studio

17 600 р.

Юбка I Am Studio

9500 р.

Блуза Zara

2999 р.

Серьги Lisa Smith

2900 р.

Туфли Econika

4490 р.

Сериал «Внутри Лапенко» — бесконечный источник идей для образов на Хеллоуин: такую высокую концентрацию колоритных персонажей больше не встретишь на YouTube. Татьяна Восьмиглазова — идеальная ролевая модель для девушек в этот праздник.

Инженер

Пальто Mango

15 999 р.

Рубашка Fred Perry

9990 р.

Брюки Carhartt WIP

7490 р.

Галстук Zara

2999 р.

Очки Ray-Ban

7800 р.

Берет Kangol

5100 р.

Инженер — еще один персонаж из YouTube-сериала «Внутри Лапенко». Образ ниже можно немного доиграть: надеть белый халат и сменить берет на медицинскую шапочку. Теперь вы — инженер на работе!

Модель Gucci

Пиджак Zara

6999 р.

Лоферы Alla Pugachоva

12 990 р.

Брюки Mango

4999 р.

Юбка Topshop

£10

Платок Hermes

11 520 р.

Очки Celine Eyewear

29 850 р.

Слышали про «The Gucci Model Challenge»? В сентябре тиктокерка Морган Присли выпустила инструкцию, как одеться в стиле модели Gucci: если коротко, то наденьте все самое яркое разом, чем многослойнее, тем лучше. И не забудьте платочек.

Сестра Рэтчед

Пилотка Galolbo

2900 р.

Губная помада MAC Russian Red

1620 р.

Юбка Emporio Armani

13 250 р.

Блуза A.L.C.

23 561 р.

Туфли Zara

5599 р.

Кейп Raey

29 900 р.

Новый сериал Райана Мерфи, предсказуемо, стал источником фешн-вдохновения. Яркий ретро-образ мрачной медсестры легко повторить на праздник — главное, не забудьте головной убор, кейп и алую помаду.

Мемный Паттинсон

Ботинки Timberland

21 990 р.

Олимпийка adidas

£10

Брюки Nike SB

7190 р.

Ободок

333 р.

Популярность Роберта Паттнсона вышла на второй виток: подросшие фанаты «Сумерек» теперь с гордостью вспонимаю времена Team Edward. Помогла и роль в «Доводе», и неоспоримый талант актера, и его простой, человечный образ. Чего стоит одно только легендарное фото в олимпийке.

И-герл

Лонгслив H&M

1199 р.

Футболка H&M

1199 р.

Юбка Bershka

1999 р.

Колье H&M

699 р.

Ботинки Dr. Martens

16 999 р.

Палетка Lime Crime Venus

3890 р.

Тикток-субкультура, успевшая завируситься и, кожется, изжить себе. Впрочем, это легальный способ вспомнить все наряды, которые хотелось купить после просмотра Skins, и наконец потратить на них собственные деньги.

И-бой

Брюки Kickers

6490 р.

Кеды Vans

6890 р.

Рубашка H&M

1599 р.

Цепочка на джинсы H&M

699 р.

Толстовка Kickers

5990 р.

Лак для ногтей Pink Up

99 р.

Мужской вариант образа, вдохновленного тиктоком. Сочетать с отрешенным и загадочным выражением лица.

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