Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. На днях принимать заказы начал COS — бренд лаконичной одежды, вещи которого все повально привозили из европейских отпусков. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шопинг.
Куртка, 9990 р. Смесь толстовки и кардигана для тех, кто не готов полностью переходить на спортивный стиль
Жилет, 11 990 р. Вещь, которая заменит вам шарф, головной убор и жилет разом. А плюшевый материал создаст ощущение облачка
Жилет, 10 990 р. Вязаные жилеты не выходят из моды вторую осень подряд: этот отличается от привычных базовых вариантов приятным лавандовым оттенком
Топ, 6990 р. Поло — еще один долгоиграющий тренд: осенью на смену трикотажным закономерно приходят вязаные модели
Рубашка, 30 990 р. Куртка-рубашка из гладкой кожи с двумя нагрудными карманами. Сейчас ее можно носить как дополнительный слой, а в теплое время использовать вместо легкой куртки
Рубашка, 8990 р. Колорблокинг может быть уместным даже в офисе, подразумевающем дресс-код. Эта рубашка — тому подтверждение
Пальто, 24 990 р. Эффектное пальто из ворсистой шерсти. Свободный крой, два боковых кармана и один нагрудный — ничего лишнего
Толстовка, 7890 р. Толстовка для создания изящных многослойных образов. Носите ее поверх рубашек, поло, базовых футболок или даже водолазок
Брюки, 7890 р. Очередная (удачная) интерпретация брюк карго. Только вот выполнены они из непривычного вельвета. Что касается боковых карманов, то они несут скорее декоративную функцию
Кардиган, 7890 р. Эффектный кардиган с контрастными рукавами и спиной. Одинаково подойдет как для офиса, так и для вечернего рейда по барам