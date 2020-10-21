Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. На днях принимать заказы начал COS — бренд лаконичной одежды, вещи которого все повально привозили из европейских отпусков. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шопинг.