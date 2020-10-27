Платок — произведение искусства, атласный плащ, гиперанималистичные ботинки и другие новинки октября.

Свитер Zara

Мужская коллекция Zara в этот раз вышла практически агендерной: много розового цвета и нежных фактур.

Цена 7999 р.
Жакет My812

Приталенный жакет в бельевом стиле с вайбом вещей Mugler.

Цена 35 000 р.
Свитер JW Anderson x Uniqlo

Базовый свитер для создания беспроигрышных многослойных образов.

Цена 2999 р.
Парка Alpha Industries x Ader Error

Южнокорейский бренд модернизировал классическую полевую куртку M-65. Много декора и функциональных деталей.

Цена 58 500 р.
Стеганая куртка Pull & Bear

Абстракционизм — в массы. Испанский бренд выпустил коллекцию одежды с принтами из мирового искусства. Например, такой пуховик с Кандинским.

Цена 6999 р.
Куртка Carhartt WIP

Куртка в тренерском стиле, адаптированная под межсезонье: с утепленной внутренней отделкой.

Цена 13 990 р.
Рубашка Daily Paper x Van Gogh Museum

Рубашка от Daily Paper и Музея Ван Гога. Принт отсылает к «Едокам картофеля» и «Вазе с гладиолусами и китайскими астрами».

Цена 11 500 р.
Ботинки Premiata

Увесистые черные ботинки на толстой подошве. Пара выполнена из гладкой кожи, устойчивой к заломам и царапинам.

Цена 38 000 р.
Поло Zara

Нетипичный вариант рубашки-поло с молнией и из струящейся ткани.

Цена 5999 р.
Пальто Reserved

Лимитированное пальто из категории «на выход» — атласная ткань, строгий силуэт и ремень-шнурок из экокожи.

Цена 8999 р.
Рубашка H&M

Мрачный вариант цветочной рубашки, который хорошо впишется в зимний гардероб.

Цена 1899 р.
Рубашка Uniqlo

Фланелевая рубашка для любителей клетки — максималистов.

Цена 1999 р.
Брюки Golovina

Вечная классика — костюмные брюки прямого силуэта на высокой посадке и с защипами. Отличаются сложным цветом под названием «ирландский ликер».

Цена 15 000 р.
Балаклава Novaya

Гибрид капюшона, воротника и балаклавы — идеальный предмет гардероба для российской зимы.

Цена 4800 р.
Платье Zara

Галстук — it-аксессуар осени-2020. К этому платью Zara галстук прилагается в комплекте

Цена 9999 р.
Timberland x Chinatown Market

Chinatown Market не изменяют своей любви к анималистичным принтам. Сразу три были использованы для создания этих ботинок.

Цена 13 049 р.
Ботильоны Vagabond

Ботильоны ограниченной серии Atelier совмещают в себе классику в виде лакированной кожи и спорт в виде «стремительной» подошвы из полиуретана

Цена 16 400 р.
Ботинки Dr. Martens

Классические ботинки британского бренда — только с дополнительной желтой строчкой и контрастными шнурками.

Цена 20 900 р.
Брюки Gramicci

Аутдор-классики перевыпускают свои зауженные книзу брюки в новом исполнении. В клетку и выполненные из шерсти.

Цена 10 700 р.
Брюки Husky

Непромокаемые брюки из дуохромного материала — на случай слякоти и брызг.

Цена 11 900 р.
Джинсы Polar Skate Co.

Идеальные широкие джинсы от шведского скейтерского бренда в новой фиолетово-черной расцветке.

Цена 8800 р.
Сумка ZNY x Smiley

Плюшевая сумка, напоминающая чехол для CD-дисков из 2000-х.

Цена 1900 р.
Кепка Stüssy

Головной убор для тех, кто даже в холодную погоду предпочитает носить кепку.

Цена 3990 р.
Часы Casio G-Shock DW-5600LS

Классический футуризм G-Shock в контрастных деталях и полупрозрачном материале.

Цена 11 790 р.
Платок Pull & Bear

Картина прерафаэлита Уотерхауса как полноценная часть образа.

Цена 1199 р.
Кошелек Bimba Y Lola

Кошелек должен быть ярким: и чтобы в сумке на затерялся, и чтобы просто радовал глаз хмурым осенним днем.

Цена 3000 р.
Очки Crap Eyewear

Солнцезащитные очки актуального сейчас узкого силуэта выигрывают за счет коричневых линз и оправы в крапинку.

Цена 7490 р.
Колье-жабо Mirstores

Тренд на бисер постепенно сошел на нет, но Beaded Breakfast сумел «переизобрести» материал: колье из плоского бисера сделает любой образ нарядным.

Цена 7990 р.