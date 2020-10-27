Платок — произведение искусства, атласный плащ, гиперанималистичные ботинки и другие новинки октября.
Мужская коллекция Zara в этот раз вышла практически агендерной: много розового цвета и нежных фактур.
Базовый свитер для создания беспроигрышных многослойных образов.
Южнокорейский бренд модернизировал классическую полевую куртку M-65. Много декора и функциональных деталей.
Абстракционизм — в массы. Испанский бренд выпустил коллекцию одежды с принтами из мирового искусства. Например, такой пуховик с Кандинским.
Куртка в тренерском стиле, адаптированная под межсезонье: с утепленной внутренней отделкой.
Рубашка от Daily Paper и Музея Ван Гога. Принт отсылает к «Едокам картофеля» и «Вазе с гладиолусами и китайскими астрами».
Увесистые черные ботинки на толстой подошве. Пара выполнена из гладкой кожи, устойчивой к заломам и царапинам.
Лимитированное пальто из категории «на выход» — атласная ткань, строгий силуэт и ремень-шнурок из экокожи.
Мрачный вариант цветочной рубашки, который хорошо впишется в зимний гардероб.
Вечная классика — костюмные брюки прямого силуэта на высокой посадке и с защипами. Отличаются сложным цветом под названием «ирландский ликер».
Гибрид капюшона, воротника и балаклавы — идеальный предмет гардероба для российской зимы.
Галстук — it-аксессуар осени-2020. К этому платью Zara галстук прилагается в комплекте
Chinatown Market не изменяют своей любви к анималистичным принтам. Сразу три были использованы для создания этих ботинок.
Ботильоны ограниченной серии Atelier совмещают в себе классику в виде лакированной кожи и спорт в виде «стремительной» подошвы из полиуретана
Классические ботинки британского бренда — только с дополнительной желтой строчкой и контрастными шнурками.
Аутдор-классики перевыпускают свои зауженные книзу брюки в новом исполнении. В клетку и выполненные из шерсти.
Непромокаемые брюки из дуохромного материала — на случай слякоти и брызг.
Идеальные широкие джинсы от шведского скейтерского бренда в новой фиолетово-черной расцветке.
Головной убор для тех, кто даже в холодную погоду предпочитает носить кепку.
Классический футуризм G-Shock в контрастных деталях и полупрозрачном материале.
Кошелек должен быть ярким: и чтобы в сумке на затерялся, и чтобы просто радовал глаз хмурым осенним днем.
Солнцезащитные очки актуального сейчас узкого силуэта выигрывают за счет коричневых линз и оправы в крапинку.
Тренд на бисер постепенно сошел на нет, но Beaded Breakfast сумел «переизобрести» материал: колье из плоского бисера сделает любой образ нарядным.