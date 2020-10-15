В линейке Puma Select пополнение. Спортивный бренд продолжает изучать китайские бренды — вслед за коллаборацией с Randomevent выпускает совместную коллекцию с ATTÈMPT. Молодая марка, основанная в 2015 году, известна своими экспериментами по сочетанию стритвира и формального стиля.

В полноценный релиз сторон вошли длинные пуховики, флиски с контрастными рукавами, худи и свитшоты с синтетическими деталями, спортивные костюмы свободного кроя, футболки с принтами и брюки-карго.