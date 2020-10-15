Дебютная коллекция с молодым китайским брендом
В линейке Puma Select пополнение. Спортивный бренд продолжает изучать китайские бренды — вслед за коллаборацией с Randomevent выпускает совместную коллекцию с ATTÈMPT. Молодая марка, основанная в 2015 году, известна своими экспериментами по сочетанию стритвира и формального стиля.
В полноценный релиз сторон вошли длинные пуховики, флиски с контрастными рукавами, худи и свитшоты с синтетическими деталями, спортивные костюмы свободного кроя, футболки с принтами и брюки-карго.
Что касается обуви, то для совместной коллекции со спортивным брендом ATTÈMPT выбрали и переосмыслилили четыре модели RS-2K, Oslo Pro, Style Rider и Centaur. Все четыре пары получили верх из комбинированных материалов и эффектные цветовые решения.
В России первая совместная коллекция с ATTÈMPT поступит в продажу 17 октября. Купить вещи можно будет в магазинах Puma Select, а также на официальном сайте спортивного бренда.