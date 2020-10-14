13 октября Apple провела традиционную презентацию, где показала iPhone 12 и другие новинки компании. Событие привлекло внимание не только тех, кто следит за выходом гаджетов: самые внимательные зрители, которым не безразличен мир моды, узнали на видео платье украинского дизайнера Litkovskaya.

Фото с плиссированным платьем в пол появляется на 51-й минуте презентации: на его примере менеджер Apple по разработке камеры показывает возможности съемки на iPhone 12 Pro Max. Снимок с девушкой в платье Litkovskaya и широкополой шляпе одинаково качественно выглядит как на сверхширокоугольной камере, так и на широкоугольной и камере «телефото».