Дорогой. Но и не только.
Инстаграм-аккаунт @DeuxMoi, собирающий разные слухи о селебрити, опубликовал бьюти-райдер Дженнифер Лопес. Достоверность списка (как и любой другой информации из аккаунта) ничем не подтверждается, однако перечень выглядит правдоподобно: внутри много продукции брендов, с которыми певица сотрудничает уже много лет, а также продукты, которые Джей Ло раньше упоминала в топе своих любимчиков.
Большая часть косметики из райдера — полупрофессиональные марки с высоким ценником, однако есть и неожиданные бюджетные находки.
Для лица
Cалфетки для снятия макияжа Comodynes Make-Up Remover, 362 р.
Магнитная маска Lancer, 19 888 р.
Интенсивная маска для восстановления сияния кожи Lancer, 11 176 р.
Крем для лица Dr. Hauschka Rose Day Cream, 2574 р.
Увлажняющий крем для лица La Mer, 11 880 р.
Лифтинг-маска для укрепления кожи La Mer, 17 100 р.
Лифтинг-крем для области вокруг глаз Sensai, 8925 р.
Для волос
Восстанавливающая маска Oribe Gold Lust, 4660 р.
Спрей для сверхсильной фиксации Oribe Superfine Strong, 3080 р.
Шампунь-ванна Kerastase Elixir Ultime, 2290 р.
Спрей Oribe Dry Texturizing, 4030 р.
Гель Oribe Rock Hard, 2970 р.
Многофункциональное масло-уход Kerastase Elixir Ultime, 3590 р.