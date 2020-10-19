Дорогой. Но и не только.

Инстаграм-аккаунт @DeuxMoi, собирающий разные слухи о селебрити, опубликовал бьюти-райдер Дженнифер Лопес. Достоверность списка (как и любой другой информации из аккаунта) ничем не подтверждается, однако перечень выглядит правдоподобно: внутри много продукции брендов, с которыми певица сотрудничает уже много лет, а также продукты, которые Джей Ло раньше упоминала в топе своих любимчиков.

Большая часть косметики из райдера — полупрофессиональные марки с высоким ценником, однако есть и неожиданные бюджетные находки.

Для лица

Cалфетки для снятия макияжа Comodynes Make-Up Remover, 362 р.

1 из 7

Магнитная маска Lancer, 19 888 р.

2 из 7

Лифтинг-крем для области вокруг глаз Sensai, 8925 р.

7 из 7

Для волос

Восстанавливающая маска Oribe Gold Lust, 4660 р.

1 из 6

Спрей для сверхсильной фиксации Oribe Superfine Strong, 3080 р.

2 из 6

Многофункциональное масло-уход Kerastase Elixir Ultime, 3590 р.

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Для тела

Гель для душа L’Occitane «Лаванда», 1490 р.

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Гель для душа L’Occitane «Нероли и Орхидея», 1490 р.

2 из 4

Гель для душа Jo Malone Red Roses, 2600 р.

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