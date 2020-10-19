Дорогой. Но и не только.

Инстаграм-аккаунт @DeuxMoi, собирающий разные слухи о селебрити, опубликовал бьюти-райдер Дженнифер Лопес. Достоверность списка (как и любой другой информации из аккаунта) ничем не подтверждается, однако перечень выглядит правдоподобно: внутри много продукции брендов, с которыми певица сотрудничает уже много лет, а также продукты, которые Джей Ло раньше упоминала в топе своих любимчиков.

Большая часть косметики из райдера — полупрофессиональные марки с высоким ценником, однако есть и неожиданные бюджетные находки.