Для этого вам понадобятся правильное снаряжение и терпение.

В начале прошлого века обувь с раздвоенным носком была частью экипировки простых японских рабочих. В наши дни ботинки таби считаются признанной классикой современного стиля. Помимо главных идеологов Maison Margiela свои версии таби выпускали Nike, Suicoke, Visvim и многие другие бренды.

Наверняка вы уже фантазировали, как бы выглядела ваша любимая пара, будь она таби. Если это так, то вас точно заинтересует новая инструкция Hypebeast. На примере кроссовок Air Jordan 1 в видеоролике показывают, как правильно разделить носок.