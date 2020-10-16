Несмотря на то что футбол — это командный вид спорта, зачастую на первый план выходят в нем именно личности. Сильные и уверенные, со своим индивидуальным стилем — не только на поле, но и за его пределами. У этих людей есть чему поучиться. Чему именно? Рассказываем вместе с Okko Спорт, официальным вещателем Английской Премьер-лиги в России.

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Урок от Хосепа Гвардиолы. Как носить свитера

Тренер «Манчестер Сити», 49 лет

© PA Images, EMPICS Sport/ТАСС

Хосепа Гвардиолу по праву можно считать одним из самых стильных тренеров в мире. Еще с момента начала тренерской карьеры в 2008 году испанец отличался отменным стилем. Уже тогда можно было понять, что он неравнодушен к зауженным костюмам в духе Эди Слимана и тонким пуховым курткам. Но особенно сильными получались образы со всевозможными свитерами. Будь то жилеты с V-образным вырезом, которые Хосеп носил поверх рубашек и под пиджаком, водолазки из кашемира, которые он сочетал с пальто, или базовые тонкие кардиганы в комбинации с контрастными футболками. Не бойтесь красных и бордовых свитеров, экспериментируйте со слоями и не скупитесь на кашемир.

Урок от Жозе Моуриньо. Как носить шарфы

Тренер «Тоттенхема», 57 лет



© PA Images/ТАСС

Жозе Моуриньо очень любит шарфы. Это стало понятно еще во времена его первого тренерства в «Челси» в 2004 году. Он носит их с пальто, со стегаными куртками или просто с костюмами. Жозе отдает предпочтение простым и, на первый взгляд, невзрачным шарфам — однотонным и без узоров. И этот именно тот случай, когда работает правило «чем проще, тем лучше». За прошедшие 16 лет отношение Жозе к шарфам не изменилось — они по-прежнему играют одну из ключевых ролей в его образах. Вот правила, которым следует португалец (и вы попробуйте). Жозе завязывает шарфы французским узлом — то есть петлей. Порой оставляет их расслабленно висеть на плечах. Выбирает модели средней длины. И, как мы уже сказали, предпочитает базовые цвета: черный, серый и — реже — темно-синий.

Урок от Гарета Бейла. Одеваться как гольфист-любитель

Нападающий «Тоттенхема», 31 год



© Zuma/ТАСС, instagram.com/garethbale11

До возвращения Бейла в Английскую Премьер-лигу в Испании популярностью пользовалась шутка, что на поле для гольфа валлийский форвард появляется чаще, чем на футбольном. Даже если любовь футболиста к этому аристократическому спорту преувеличена, она так или иначе повлияла на его стиль. Бейл достаточно быстро проникся эстетикой гольфа и понял всю прелесть рубашек-поло, заправленных в укороченные брюки или шорты-чиносы. При стилизации в повседневной жизни важно помнить, что вы все-таки не на поле для гольфа. Поэтому вместо синтетического поло выбирайте более традиционное — из хлопка, а при подборе брюк избегайте моделей с характерными принтами в клетку или полоску.

Урок от Поля Погба. Регулярно обновлять прическу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед», 27 лет



© PA Images, EMPICS Sport/ТАСС

Прическа всегда была одной из важнейших составляющих имиджа топ-игрока. Болельщики со стажем сразу вспомнят «островок » Роналдо, косички Эдгара Давидса, лысеющую макушку Зинедина Зидана и пышную шевелюру под ободком Дэвида Бекхэма. О важной роли прически не забывают и современные игроки. Например, Поль Погба. Француз настолько трепетно относится к своим волосам, что это даже сыграло с ним злую шутку. Оценивая блеклую игру полузащитника, британские журналисты злорадствовали и писали, что Поль меняет прическу чаще, чем забивает голы. Признаться, это было не ради красного словца. За первые два года после возвращения в «Манчестер Юнайтед» он действительно сменил прическу более 20 раз, забив при этом почти в два раза меньше мячей. Со временем игра и настрой Погба изменились, а вот склонность к смене имиджа осталась на месте. Мы не предлагаем вам ударяться в крайности, но что мешает попробовать что‑то новое хотя бы раз в полгода? Поверьте, даже в вашей районной парикмахерской найдется мастер, который сможет придумать для вас что‑то особенное. Дайте себе свободу — экспериментируйте с длиной, цветом и укладкой.

Урок от Эктора Бельерина. Постоянно искать что‑то новое

Защитник «Арсенала», 25 лет



© PA Images, Zuma/ТАСС

Эктор Бельерин — возможно, самый стильный футболист прямо сейчас. В Английской Премьер-лиге уж точно. С нашим мнением солидарны Highsnobiety, Dazed и британский Vogue. До пандемии защитник часто выходил в свет, регулярно занимал места в первых рядах на Лондонской неделе моды и мелькал на фотоотчетах со светских мероприятий. Даже Вирджил Абло взял Эктора на карандаш и позвал его участвовать в показе в весенне-летней коллекции 2020 года. За модными успехами игрока стоят смелость и открытость к чему-то новому: сочетать клетчатые брюки зауженного кроя с оверсайз-джинсовкой? Можно попробовать. Комбинировать бейсбольное джерси с сатиновыми трениками? Легко. Вместо классических кед Vans купить малоизвестные (на тот момент) Revenge x Storm ? Почему бы и нет. Концепция смелости, назовем ее так, работает не только если вы футболист. Даже офисный дресс-код, подразумевающий костюм, всегда можно разбавить и освежить.

Урок от Марсело Бьелсы. Быть уверенным и невозмутимым

Главный тренер «Лидс Юнайтед», 65 лет



© PA Images, Zuma/ТАСС

Аргентинский специалист — фигура эпатажная. С человеком, получившим прозвище El Loco (в переводе с испанского «сумасшедший». — Прим. ред.), связаны десятки невероятных историй: от тревожных ритуалов (ложиться голым на стол после поражений) до шпионажа за соперниками. С переездом в Англию у Бьелсы появилась еще одна причуда — смотреть матч не с тренерской скамейки, а сидя на бочке с водой. Реакция публики была неоднозначная. Болельщикам «Лидса» это понравилось, и они стали покупать такие же сосуды. В прессе же стали выдвигать теории и пытались объяснить поведение Бьелсы. Популярностью пользовалась версия, связанная с болями в спине. Сам тренер продолжал по-царски сидеть на ведре, сохраняя предельную невозмутимость. Правда, через какое‑то время он, уставший от вопросов, все же раскрыл секрет и сказал, что таким образом ему просто удобнее следить за игрой. Приоритет личного комфорта — это тоже часть стиля. Будьте уверенней, ведь зачастую именно этого не хватает людям при составлении образов. Если вы сами не верите в то, что хорошо выглядите, то как в это поверят другие? Марсело Бьелса — наглядный пример того, что при здоровой уверенности можно выглядеть эффектно даже в спортивном костюме.