Идеальные платья для Хеллоуина и концерта Nick Cave and the Bad Seeds.

Шведский бренд объявляет о коллаборации с британским дизайнером Сьюзи Кейв и ее маркой The Vampire’s Wife. Вещи из новой коллекции по стилистике полностью соответствует вампирскому настроению самой Сюзи — жены музыканта Ника Кейва: черные бархатные платья, серебристое кружево и золотые украшения с символами, будто бы сошедшими с карт Таро. Примечательно, что подобные украшения выходили у The Vampire’s Wife в коллаборации с ювелирным брендом Annoushka — дюжина шармов была посвящена песням Nick Cave and the Bad Seeds.

Еще один нетипичный аксессуар, созданный в рамках сотрудничества с H&M, — съемный белый воротничок с рюшами.