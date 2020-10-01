«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью звуков, которые издает одежда.
Одежда, которую мы использовали в этом выпуске
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Сумка Monki
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Очки Brevno
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Шляпа Cocoshnick
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Флиска Monki
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Шоппер Monki
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Парка Reserved
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Перчатки Reserved
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Кошелек Monki
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Куртка Reserved
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Брелок Monki