«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью звуков, которые издает одежда.

Одежда, которую мы использовали в этом выпуске

Сумка Monki

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Очки Brevno

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Брелок Monki

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Маникюр Wax&Go