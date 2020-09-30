Дубленка, ботинки на массивном каблуке, очки с деревянной оправой и другие новинки сентября.
Шерстяной свитер для ценителей винтажной эстетики и классических паттернов.
Роскошные темно-бордовые ботинки, декорированные вставками из твида Harris Tweed.
Классическая летняя куртка, которую легко внедрить в базовый городской гардероб. Инвестиция в теплые осень и зиму.
Универсальные ботинки, которые сочетаются примерно со всем. Внушительная подошва, массивный круглый носок и верх из замши глубокого серого цвета.
Возможно, самая впечатляющая футболка из недавней коллаборации Pleasures и Мэрилина Мэнсона.
В этом сезоне Carhartt WIP ударился в эксперименты (признаем, удачные) с колорблокингом. На выбор доступны разноцветные футболки и худи.
Образцовая интерпретация классической куртки харрингтон в оптимальной для осени зеленой расцветке.
Новая модель женской линейки выглядит как гибрид классических G-Shock с винтажными Casio. Все благодаря металлическому ранту.
Звездой прошлой коллекции бренда была «смирительная» рубашка. В новом сезоне на смену медицинским пришли ковбойские мотивы.
Мастера деревянных оправ выпустили капсулу Firestarters. Как можно догадаться по названию, в нее вошли эффектные очки из жженой бересты.
Мощные каблук и платформа, глянцевая кожа — Premiata, которую все привыкли ассоциировать с кроссовками, врывается в мир гранжевой обуви.
Обновленная модель GA-900, вдохновленная промышленными конструкциями и строительной техникой.
Московский бренд обуви ручной работы выпускает бланковые модели, которые могут полностью закрыть вопрос о базовой части гардероба.
Еще один свитер для любителей ретростилизаций. Присмотритесь к этим хитросплетенным паттернам.
Крой, попадающий в тренды, и не самое типичное сочетание цветов в клетчатом узоре: классический бежевый, черный и красный оттеняют голубой и зеленый.
Московский магазин выпустил первую коллекцию под своим брендом. Особого внимания заслуживают хлопковые куртки-рубашки с деревянными пуговицами.
Один из тех редких случаев, когда обувь для холодной погоды выглядит расслабленно и непринужденно.
Утилитарный предмет давно превратился в модный аксессуар. Ждем, когда дизайнеры изобретут и облагородят цепочки для масок.
Мастера тонких (и легких) пуховиков выпустили коллаборацию с Vision of Super. Ключевой мотив — языки пламени. Иными словами, пуховик — огонь.
Пэчворк и клетка — кошелек, который захочется носить даже тем, кто не использует наличные.