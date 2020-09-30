Дубленка, ботинки на массивном каблуке, очки с деревянной оправой и другие новинки сентября.

Свитер Fred Perry

Шерстяной свитер для ценителей винтажной эстетики и классических паттернов.

Цена 14 990 р.
Ботинки Dr. Martens

Роскошные темно-бордовые ботинки, декорированные вставками из твида Harris Tweed.

Цена 19 709 р.
Дубленка Alpha Industries

Классическая летняя куртка, которую легко внедрить в базовый городской гардероб. Инвестиция в теплые осень и зиму.

Цена 20 000 р.
Ботинки Premiata

Универсальные ботинки, которые сочетаются примерно со всем. Внушительная подошва, массивный круглый носок и верх из замши глубокого серого цвета.

Цена 46 990 р.
Футболка Pleasures x Marilyn Manson

Возможно, самая впечатляющая футболка из недавней коллаборации Pleasures и Мэрилина Мэнсона.

Цена 4 690 р.
Футболка Carhartt WIP

В этом сезоне Carhartt WIP ударился в эксперименты (признаем, удачные) с колорблокингом. На выбор доступны разноцветные футболки и худи.

Цена 4 490 р.
Куртка Fred Perry

Образцовая интерпретация классической куртки харрингтон в оптимальной для осени зеленой расцветке.

Цена 29 990 р.
Часы Casio G-Shock GM-S5600

Новая модель женской линейки выглядит как гибрид классических G-Shock с винтажными Casio. Все благодаря металлическому ранту.

Цена 15 390 р.
Рубашка Trustme Studio

Звездой прошлой коллекции бренда была «смирительная» рубашка. В новом сезоне на смену медицинским пришли ковбойские мотивы.

Цена 42 600 р.
Очки Brevno

Мастера деревянных оправ выпустили капсулу Firestarters. Как можно догадаться по названию, в нее вошли эффектные очки из жженой бересты.

Цена 20 000 р.
Ботинки Premiata

Мощные каблук и платформа, глянцевая кожа — Premiata, которую все привыкли ассоциировать с кроссовками, врывается в мир гранжевой обуви.

Цена 53 990 р.
Часы Casio G-Shock GA-900

Обновленная модель GA-900, вдохновленная промышленными конструкциями и строительной техникой.

Цена 12 590 р.
Лоферы Heritage

Московский бренд обуви ручной работы выпускает бланковые модели, которые могут полностью закрыть вопрос о базовой части гардероба.

Цена 10 600 р.
Свитер Beams Plus

Еще один свитер для любителей ретростилизаций. Присмотритесь к этим хитросплетенным паттернам.

Цена £230
Брюки клеш Uterqüe

Крой, попадающий в тренды, и не самое типичное сочетание цветов в клетчатом узоре: классический бежевый, черный и красный оттеняют голубой и зеленый.

Цена 11 590 р.
Куртка Street Pie

Московский магазин выпустил первую коллекцию под своим брендом. Особого внимания заслуживают хлопковые куртки-рубашки с деревянными пуговицами.

Цена 6 000 р.
Мюли UGG

Один из тех редких случаев, когда обувь для холодной погоды выглядит расслабленно и непринужденно.

Цена 10 500 р.
Цепочка для очков Lisa Smith

Утилитарный предмет давно превратился в модный аксессуар. Ждем, когда дизайнеры изобретут и облагородят цепочки для масок.

Цена 3500 р.
Пуховик Colmar x Vision of Super

Мастера тонких (и легких) пуховиков выпустили коллаборацию с Vision of Super. Ключевой мотив — языки пламени. Иными словами, пуховик — огонь.

Цена 33 680 р.
Кошелек Comme des Garçons Wallets

Пэчворк и клетка — кошелек, который захочется носить даже тем, кто не использует наличные.

Цена 12 200 р.