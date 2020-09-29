Мультимедийная платформа Beinopen, основная задача которой настроить экосистему моды в российских городах, проведет свой шестой форум. В этот раз тема мероприятия обозначена как «Будущее экосистемы моды, легкой промышленности и ретейла». Форум впервые пройдет в онлайн-формате. Лекции, мастер-классы и конференции в рамках мероприятия будут транслироваться через специальный видеосервис, а у гостей будет возможность задавать вопросы спикерам в режиме реального времени.

За 5 дней на Beinopen выступят более 60 спикеров. Эксперты и практики индустрии расскажут, что сокращать и во что инвестировать на трансформирующемся рынке в 2020–2021 годах, поделятся аналитическими прогнозами и проведут тематические мастер-классы. В числе спикеров значатся: основательница бренда Avgvst Наталья Брянцева, диджитал-художник и креативный директор Бен Дитто, дизайнер Женя Ким, маркетинговый консультант Линор Горалик, шеф-редакторка раздела «Красота» сайта «Афиша Daily» Лизавета Шатурова и многие другие.