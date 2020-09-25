В продаже — уже с завтрашнего дня.

Немецкий спортивный бренд и лос-анджелесская стритвир-марка возвращаются с очередной коллаборацией. Совместная коллекция Puma и The Hundreds продолжает развивать идеи устойчивого производства. Стороны максимально вдумчиво подошли к созданию коллекции: использовали органический хлопок, кожу без хромового дубления, а также сетку из переработанных материалов.

1 из 12 2 из 12 3 из 12 4 из 12 5 из 12 6 из 12 7 из 12 8 из 12 9 из 12 10 из 12 11 из 12 12 из 12

В релиз вошли легкие куртки и брюки, худи и футболки с яркими принтами, базовые треники и шорты, а также кепки и функциональные сумки. Что касается обуви, то до России доедут только две пары кроссовок. Видоизмененные Future Rider и RS-2K. Пары получили яркие расцветки, благодаря чему идеально сочетаются со всей одеждой из коллаборации.

1 из 3 2 из 3 3 из 3

В России новая коллаборация Puma и The Hundreds поступит в продажу 26 сентября. Купить одежду, обувь и аксессуары можно будет в корнере Select в универмаге «Цветной», а также на официальном сайте бренда.