В продаже — уже с завтрашнего дня.
Немецкий спортивный бренд и лос-анджелесская стритвир-марка возвращаются с очередной коллаборацией. Совместная коллекция Puma и The Hundreds продолжает развивать идеи устойчивого производства. Стороны максимально вдумчиво подошли к созданию коллекции: использовали органический хлопок, кожу без хромового дубления, а также сетку из переработанных материалов.
В релиз вошли легкие куртки и брюки, худи и футболки с яркими принтами, базовые треники и шорты, а также кепки и функциональные сумки. Что касается обуви, то до России доедут только две пары кроссовок. Видоизмененные Future Rider и RS-2K. Пары получили яркие расцветки, благодаря чему идеально сочетаются со всей одеждой из коллаборации.
В России новая коллаборация Puma и The Hundreds поступит в продажу 26 сентября. Купить одежду, обувь и аксессуары можно будет в корнере Select в универмаге «Цветной», а также на официальном сайте бренда.