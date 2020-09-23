Марка Гоши Рубчинского и Толи Титаева «Рассвет» выпускает еще одну коллаборацию с ГМИИ им. А.С.Пушкина. В этот раз источником вдохновения для дизайнеров послужило одно из крупнейших собраний японской гравюры в России.

В коллекцию вошло десять позиций: джинсовая куртка, два лонгслива, три футболки, три скейтборда и сумка-шопер. Все вещи украшены изображениями с фрагментами японских гравюр XIX века из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина. Среди принтов фигурируют: триптих «Луна на мосту Годзе» из серии «Снег, луна, цветы и доблестные воины» (1867) и диптих «Инудзука Сино и Инукаи Гэмпати сражаются на крыше павильона Хорюкаку замка Кога» (1885–1887), созданные Цукиокой Еситоси, а также гравюра «Схватка воинов Тайра-но Ацумори и Кумагай-но Наодзанэ» (1843–1846) авторства Утагавы Садахидэ.