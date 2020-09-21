Базовый гардероб для переходного возраста.
Детский сегмент масс-маркет-бренда расширяется — теперь в нем появилась полноценная подростковая линейка для девочек до 15 лет. В новую капсулу, получившую название Mango Teen, вошли простые и понятные вещи в повседневном и спортивном стилях.
Здесь можно найти: куртки, джинсовки, худи, свитеры, кардиганы, блузки, футболки, топы, платья, юбки, брюки, джинсы и комбинезоны. Помимо одежды в коллекции представлено несколько пар обуви, среди которых замшевые казаки и универсальные белые кеды.
В России подростковая коллекция Teen поступит в продажу уже завтра, 22 сентября. Купить вещи и обувь можно будет на официальном сайте Mango и в избранных магазинах масс-маркет-бренда.