Детский сегмент масс-маркет-бренда расширяется — теперь в нем появилась полноценная подростковая линейка для девочек до 15 лет. В новую капсулу, получившую название Mango Teen, вошли простые и понятные вещи в повседневном и спортивном стилях.

Здесь можно найти: куртки, джинсовки, худи, свитеры, кардиганы, блузки, футболки, топы, платья, юбки, брюки, джинсы и комбинезоны. Помимо одежды в коллекции представлено несколько пар обуви, среди которых замшевые казаки и универсальные белые кеды.