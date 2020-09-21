ЧТО НОСИТЬ

100 вещей на промозглую осень

Лизавета Шатурова, Ин Франк

«Афиша Daily» составила исчерпывающий гардероб на самую неприятную походу: резкие холода, срывающиеся дожди и пронизывающий ветер. Сотня вещей — от бюджетных до дорогих, — которые помогут чувствовать себя уютнее.

КАРДИГАНЫ

КУРТКИ

ФЛИСКИ

ШАПКИ

ТРЕНИКИ