На втором этаже ТЦ «Метрополис» открылся первый в России магазин adidas Terrex. В новом пространстве бренда площадью 100 квадратных метров можно приобрести мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары, предназначенные для активных видов спорта.

В первые дни работы нового магазина посетителям предложат протестировать обувь с технологией Gore-Tex, а также при любой покупке поучаствовать в розыгрыше подарков от adidas и школы яхтинга «Сила ветра».