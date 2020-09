После тринадцати лет в эфире закрывается эпохальное реалити-шоу «Keeping up with the Kardashians», документировавшее жизнь семьи Кардашьян — Дженнер с 2007 года. Сейчас сестры во главе с мамой-менеджером Крис Дженнер — одни из самых известных и влиятельных людей в мире. Они доминируют в мировых медиа, а каждый шаг их становится инфоповодом. Сложнее всего спрятаться от семьи Кардашьян в социальных сетях, особенно в инстаграме: все пять сестер входят в топ-20 аккаунтов по количеству подписчиков в социальной сети. Поэтому рано или поздно во вкладке Explore обязательно появится контент Кардашьянов, независимо от того, интересуетесь вы этой семьей или нет.

К успеху «королевской семьи Америки» до сих пор относятся неоднозначно, но невозможно отрицать медийные суперсилы: Кайли обвалила акции Snapchat всего одним твитом о том, что она перестала заходить в приложение, увлечение Ким винтажной модой вернуло Тьерри Мюглера в глянцевые журналы, из которых тот давным-давно пропал. С собственными брендами дела обстоят еще лучше: армия поклонников со всей планеты раскупает все что угодно от Кардашьян. Во время запуска ее бренда корректирующего белья Skims Ким заработала 2 млн долларов в первые минуты работы сайта.