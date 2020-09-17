Модный дом выпускает еще один фотоальбом из своей коллекции Fashion Eye, запущенной в 2016 году. Новый выпуск посвящен Украине, а его авторами выступили фотографы Роман Новен и Таня Щеглова, известные как дуэт Synchrodogs.

В книге представлен проект Slightly Altered, который Роман и Таня снимали в Карпатах в течение трех лет. Снимки дуэта предлагают свежий взгляд на отношения между людьми и природой; через пейзажи, ленд-арт и ню-фотографию Synchrodogs осуждают вырубку лесов и обращают внимание на бедственное положение исчезающих видов.

