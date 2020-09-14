Время утепляться
H&M выпускают совместную коллекцию с брендом Kangol и певицей Mabel. В трехсторонний релиз вошли яркие вещи для осенне-зимнего сезона. Среди них: лаконичные пуховики, яркие свитеры с узнаваемым логотипом кенгуру, рубашки и худи с брендингом, а также платья и брюки.
Помимо одежды, в коллаборационной коллекции представлены обувь и аксессуары: теплые панамы, разноцветные шапки-бини, шарфы, сумки разных размеров и ботинки на массивной подошве.
Коллекция Kangol x H&M feat. Mabel поступит в продажу 17 сентября. Купить одежду, обувь и аксессуары можно будет в избранных магазинах и на российском сайте масс-маркет-бренда.