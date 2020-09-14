H&M выпускают совместную коллекцию с брендом Kangol и певицей Mabel. В трехсторонний релиз вошли яркие вещи для осенне-зимнего сезона. Среди них: лаконичные пуховики, яркие свитеры с узнаваемым логотипом кенгуру, рубашки и худи с брендингом, а также платья и брюки.

Помимо одежды, в коллаборационной коллекции представлены обувь и аксессуары: теплые панамы, разноцветные шапки-бини, шарфы, сумки разных размеров и ботинки на массивной подошве.