В январе этого года на парижском показе Maison Margiela был представлен гибрид ботинок-таби и кроссовок Reebok Instapump Fury. Как выяснилось, для спортивного бренда неоднозначный силуэт стал лишь отправной точкой на пути больших экспериментов.

В этот раз Reebok выпустили сольную интерпретацию популярного силуэта кроссовок — превратив их в женские ботинки-челси. Агрессивная подошва осталась на месте, а вот верх претерпел серьезные изменения. Теперь он выполнен из кожи или нубука (в зависимости от расцветки) и декорирован лаконичным брендингом с логотипом Reebok. На боковых панелях появились свойственные для челси эластичные вставки, способствующие фиксации на ноге, а на пятках резиновые язычки — чтобы легко надевать пару.