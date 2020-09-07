Скидки распространяются на ключевые марки из брендбука магазина
На сайте рижского ритейлера с московскими корнями стартовала финальная распродажа. По сниженным здесь можно приобрести большую часть позиций из весенне-летних коллекций ключевых для ITK брендов. Скидки до 80% действуют на вещи Liam Hodges; скидки до 70% — на Needles, Engineered Garments, Maharishi, Casablanca, Drôle de Monsieur, Gramicci, Hoka One One; скидки до 60% — на Stussy и Universal Works; скидки до 50% — на Fucking Awesome, Carhartt WIP, Champion, New Balance и Nike.
Специальные цены будут действовать на сайте ITK в течение пяти дней — с 7 по 11 сентября. С полным ассортиментом финальной распродажи можно ознакомиться здесь.
Universal Works, 7600 р. вместо 23400 р.
Hoka One One, 5700 р. вместо 23000 р.
Comme des Garçons Shirt, 9500 р. вместо 39000 р.
Stussy, 4600 рублей вместо 11500 рублей
New Balance, 8000 р. вместо 19300 р.
Needles, 8900 р. вместо 35800 р.
Maharishi, 5400 р. вместо 22000 р.
Comme des Garçons Shirt, 1900 р. вместо 6900 р.