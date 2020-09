На сайте рижского ритейлера с московскими корнями стартовала финальная распродажа. По сниженным здесь можно приобрести большую часть позиций из весенне-летних коллекций ключевых для ITK брендов. Скидки до 80% действуют на вещи Liam Hodges; скидки до 70% — на Needles, Engineered Garments, Maharishi, Casablanca, Drôle de Monsieur, Gramicci, Hoka One One; скидки до 60% — на Stussy и Universal Works; скидки до 50% — на Fucking Awesome, Carhartt WIP, Champion, New Balance и Nike.

Специальные цены будут действовать на сайте ITK в течение пяти дней — с 7 по 11 сентября. С полным ассортиментом финальной распродажи можно ознакомиться здесь.