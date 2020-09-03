Мы уже привыкли к тому, что люксовые бренды выпускают нетипичные для себя аксессуары. Один из таких — набор для игры в маджонг. В 2009 году свою версию выпустил Maison Margiela, а в 2018-м — Prada. Но в вопросе азартных игр класса люкс их затмил Hermès.

Бренд выпустил собственный набор, выполненный из цельного розового дерева и декорированный телячьей кожей. В него вошли кости, палочки для подсчета очков и 148 плиток. Правда, любители классического маджонга едва ли оценят этот набор. Дело в том, что плитки Hermès (выполненные из цельной набивной кожи) не будут издавать характерный шум, когда бьются друг о друга.