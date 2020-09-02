Спортивный бренд представил свою первую специализированную коллекцию для беременных женщин и молодых мам. При ее разработке создатели опирались на аналитические данные 150 тыс. женщин. Основной задачей было оптимизировать крой, размер и посадку одежды для будущих матерей, беременных и недавно родивших женщин.

В первую капсульную коллекцию вошли четыре позиции: базовые толстовка и майка, бра, в котором удобно кормить грудью, а также тянущиеся тайтсы.