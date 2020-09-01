Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В августе это был аромат пляжа, палетка на все случаи жизни, средство для бровей с японскими корнями и многое другое.

Увлажняющая сыворотка с пребиотиками Lumene Nordic Hydra

Финский бренд расширяет линейку двухфазных сывороток двумя новыми коктейлями: увлажняющим с пребиотиками и успокаивающим с маслом конопли.

Цена 2265 р.
Крем осветляющий Filorga Pigment White

Крем работает над цветом лица со всех сторон: борется с пигментными пятнами, покраснением, появлением желтого тона и придает сияние, как пилинг.

Цена 5200 р.
Парфюмерная вода Parle Moi de Parfum Haute Provence/89

Прованс в интерпретации парфюмеров бренда пахнет не только классической лавандой, но и арбузно-дынной свежестью.

Цена 10 100 р.
Матовая губная помада essence Perfect Matte

Матовые помады — подходящий формат во время масочного режима. Рекомендуем наносить их тонким слоем и слегка растушевывать пальцем (не забывая о чистоте).

Цена 325 р.
Палетка теней Urban Decay Naked Ultraviolet

Пожалуй, самая яркая из всей коллекции Naked, но при этом все еще универсальная. Найдется достаточно как нейтральных, так и нестандартных оттенков.

Цена 4890 р.
Прешампунь Kerastase Chronologiste

Не самый привычный продукт — шампунь, которым надо пользоваться до шампуня. Средство помогает максимально очистить кожу головы и при этом увлажнить ее.

Цена 4390 р.
Тушь для бровей Shu Uemura Kushi Brow

Куси — японский гребень для украшения прически. Именно его строением вдохновлялись эксперты марки, создавая очень удобную щеточку для бровей.

Цена 2300 р.
Ароматическое масло для душа и массажа Thann Eastern Orchard

Спа-средство с ароматом цитрусовых и жасмина можно использовать как увлажняющее масло для тела или добавлять в ванну — главное, не переборщить.

Цена 2390 р.
Парфюмерный спрей для всего тела Vilhelm Parfumerie Dear Polly

Новый продукт бренда, который при желании может заменить парфюм. Стоит присмотреться, если вы любите окружать себя ароматом с головы до ног.

Цена 6375 р.
Мист для лица против жирного блеска Botavikos Intense SOS

Тоник в формате спрея с экстрактом коры ивы, заменяющим салициловую кислоту, и зверобоем в качестве антибактериального компонента.

Цена 215 р.
Парфюмерная вода Atelier Cologne Love Osmanthus

Ярко-оранжевые лепестки душистого османтуса удачно играют на фоне натуралистичного запаха лимона и цедры горького апельсина.

Цена 11 100 р.
Питательная губная помада Clarins Joli Rouge Lacquer

Удачное сочетание комфортной увлажняющей формулы, которая вполне может заменить бальзам для губ, с высоким содержанием пигмента.

Цена 2350 р.
Парфюмерная вода Narciso Rodriguez Narciso Ambrée

Продолжая пудрово-косметическую тему, Narciso Rodriguez выпустил аромат нагретой кожи под слоем сладкого крема против загара.

Цена 8680 р.