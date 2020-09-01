Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В августе это был аромат пляжа, палетка на все случаи жизни, средство для бровей с японскими корнями и многое другое.
Финский бренд расширяет линейку двухфазных сывороток двумя новыми коктейлями: увлажняющим с пребиотиками и успокаивающим с маслом конопли.
Крем работает над цветом лица со всех сторон: борется с пигментными пятнами, покраснением, появлением желтого тона и придает сияние, как пилинг.
Прованс в интерпретации парфюмеров бренда пахнет не только классической лавандой, но и арбузно-дынной свежестью.
Матовые помады — подходящий формат во время масочного режима. Рекомендуем наносить их тонким слоем и слегка растушевывать пальцем (не забывая о чистоте).
Пожалуй, самая яркая из всей коллекции Naked, но при этом все еще универсальная. Найдется достаточно как нейтральных, так и нестандартных оттенков.
Не самый привычный продукт — шампунь, которым надо пользоваться до шампуня. Средство помогает максимально очистить кожу головы и при этом увлажнить ее.
Куси — японский гребень для украшения прически. Именно его строением вдохновлялись эксперты марки, создавая очень удобную щеточку для бровей.
Спа-средство с ароматом цитрусовых и жасмина можно использовать как увлажняющее масло для тела или добавлять в ванну — главное, не переборщить.
Новый продукт бренда, который при желании может заменить парфюм. Стоит присмотреться, если вы любите окружать себя ароматом с головы до ног.
Тоник в формате спрея с экстрактом коры ивы, заменяющим салициловую кислоту, и зверобоем в качестве антибактериального компонента.
Ярко-оранжевые лепестки душистого османтуса удачно играют на фоне натуралистичного запаха лимона и цедры горького апельсина.
Удачное сочетание комфортной увлажняющей формулы, которая вполне может заменить бальзам для губ, с высоким содержанием пигмента.
Продолжая пудрово-косметическую тему, Narciso Rodriguez выпустил аромат нагретой кожи под слоем сладкого крема против загара.