Куртка из флиса, кардиган из мохера, рабочие ботинки и другие покупки месяца.
В новой коллекции Universal Works много флиса. В том числе вот эта куртка с отложным воротником и двумя накладными карманами.
Осень — отличное время попробовать что‑то новое вместо привычных панам и бейсболок.
Levi’s обновил линейку рюкзаков. Теперь базовые аксессуары бренда создаются из полиэстера, полученного из переработанных бутылок.
Коллаборация со звездой «Очень странных дел» вышла многогранной: здесь и кошачий глаз, и прямоугольные очки родом из 2000-х, и вариант с двойной оправой.
Базовая регбийка, которую вы так хотели найти этим летом, есть в новой коллекции амстердамского бренда.
Худи классического кроя с декоративной, деконструированной вышивкой и аппликациями — интересный взгляд на повседневную вещь.
Молодой бренд выпустил новую коллекцию минималистичных сумок-тоут. Совсем скоро вы будете видеть такие в городе.
Культовые сандалии из 90-х в свежем прочтении лос-анджелесского бренда Pleasures.
Эффектный кардиган из пушистого и мягкого мохера для утепления осеннего гардероба.
Классика рабочего стиля и универсальная пара для мужского гардероба.
Классическая рабочая куртка Eisenhower, полностью украшенная логотипами Obey.
Куртка в еле заметную фирменную шашечку бренда — из коллаборации со скейтбордисткой Лиззи Арманто.
Проект Lips & Brain рассказывает истории сильных женщин через принты на платках. Узор с птицами — отсылка к экологу Рейчел Карсон.
Если устали от классических кардиганов, то попробуйте аналоги в виде кимоно. Все то же самое, только вместо пуговиц веревки.
Особенность этих швейцарских часов, появившихся в продаже на Lamoda, — корпус из керамики и широкая линейка нестандартных для премиум-класса расцветок.
Стиль американских подростков — от спортивной до школьной формы — еще один тренд начала сентября. Вещи в яркую полоску как раз на грани этих тенденций.
Идеальное худи лососевого цвета из новой коллекции столичного скейтшопа.
Новая модель в мужской линейке бренда. Расслабленные джинсы со слегка сужающимися книзу штанинами — идеальное решение на каждый день.
Мартина Роуз обыгрывает ту самую рекламу Carlsberg. И заодно нарекает себя, пожалуй, «лучшим дизайнером в мире».