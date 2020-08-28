Куртка из флиса, кардиган из мохера, рабочие ботинки и другие покупки месяца.

Куртка Universal Works

В новой коллекции Universal Works много флиса. В том числе вот эта куртка с отложным воротником и двумя накладными карманами.

Цена 10 100 р.
Берет Fucking Awesome

Осень — отличное время попробовать что‑то новое вместо привычных панам и бейсболок.

Цена 4500 р.
Рюкзак Levi’s

Levi’s обновил линейку рюкзаков. Теперь базовые аксессуары бренда создаются из полиэстера, полученного из переработанных бутылок.

Цена 2900 р.
Очки Vogue x Millie Bobby Brown

Коллаборация со звездой «Очень странных дел» вышла многогранной: здесь и кошачий глаз, и прямоугольные очки родом из 2000-х, и вариант с двойной оправой.

Цена $111
Поло Pop Trading Company

Базовая регбийка, которую вы так хотели найти этим летом, есть в новой коллекции амстердамского бренда.

Цена 9000 р.
Худи Ola Ola

Худи классического кроя с декоративной, деконструированной вышивкой и аппликациями — интересный взгляд на повседневную вещь. 

Цена 11 200 р.
Сумка Nana-Nana

Молодой бренд выпустил новую коллекцию минималистичных сумок-тоут. Совсем скоро вы будете видеть такие в городе.

Цена $125
Сандалии Reebok Classic x Pleasures

Культовые сандалии из 90-х в свежем прочтении лос-анджелесского бренда Pleasures.

Цена 10 990 р.
Кардиган Needles

Эффектный кардиган из пушистого и мягкого мохера для утепления осеннего гардероба.

Цена 28 400 р.
Ботинки Red Wing Shoes

Классика рабочего стиля и универсальная пара для мужского гардероба.

Цена 22 400 р.
Куртка Obey x Dickies

Классическая рабочая куртка Eisenhower, полностью украшенная логотипами Obey.

Цена 13 990 р.
Куртка Vans Lizzie

Куртка в еле заметную фирменную шашечку бренда — из коллаборации со скейтбордисткой Лиззи Арманто.

Цена 7690 р.
Шелковый платок Lips & Brain

Проект Lips & Brain рассказывает истории сильных женщин через принты на платках. Узор с птицами — отсылка к экологу Рейчел Карсон.

Цена 6650 р.
Кимоно A Kind of Guise

Если устали от классических кардиганов, то попробуйте аналоги в виде кимоно. Все то же самое, только вместо пуговиц веревки.

Цена 15 919 р.
Часы Rado

Особенность этих швейцарских часов, появившихся в продаже на Lamoda, — корпус из керамики и широкая линейка нестандартных для премиум-класса расцветок.

Цена 164 900 р.
Ботинки UGG

Свежее пополнение в линейке утепленных мужских ботинок UGG.

Цена 14 990 р.
Топ Guess Original

Стиль американских подростков — от спортивной до школьной формы — еще один тренд начала сентября. Вещи в яркую полоску как раз на грани этих тенденций.

Цена 3490 р.
Худи «Октябрь»

Идеальное худи лососевого цвета из новой коллекции столичного скейтшопа.

Цена: 8490 р.
Джинсы Levi’s

Новая модель в мужской линейке бренда. Расслабленные джинсы со слегка сужающимися книзу штанинами — идеальное решение на каждый день.

Цена 8900 р.
Футболка Martine Rose

Мартина Роуз обыгрывает ту самую рекламу Carlsberg. И заодно нарекает себя, пожалуй, «лучшим дизайнером в мире».

Цена €110