Южнокорейский бренд очков и китайский производитель техники объединились для создания коллаборации. В совместный релиз сторон вошли 12 умных оправ (оптических и солнцезащитных), призванных заменить наушники. Все очки из коллекции отличаются скрытой сенсорной панелью и собственными динамиками, установленными в дужках. Благодаря оправам их владельцы смогут принимать и отклонять звонки со своего устройства, переключать музыку из плейлиста, а также регулировать громкость.