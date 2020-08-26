Например, принимать и отклонять звонки.
Южнокорейский бренд очков и китайский производитель техники объединились для создания коллаборации. В совместный релиз сторон вошли 12 умных оправ (оптических и солнцезащитных), призванных заменить наушники. Все очки из коллекции отличаются скрытой сенсорной панелью и собственными динамиками, установленными в дужках. Благодаря оправам их владельцы смогут принимать и отклонять звонки со своего устройства, переключать музыку из плейлиста, а также регулировать громкость.
Коллекция умных очков уже доступна для предзаказа на китайском сайте Gentle Monster. Поступят ли технологичные оправы в более широкую продажу — пока неизвестно. Диапазон цен — от 2499 юаней (приблизительно 27 400 рублей) до 2666 юаней (приблизительно 29 643 рублей).