Гибрид с сандалиями, кроссовки на платформе и еще 10 запоминающихся моделей августа.

OAMC x adidas Originals Type O-4

В коллекции совместных моделей OAMC x adidas Originals пополнение. Очередная футуристическая пара — гибрид кроссовок и сандалий.

Цена 21 998 р.
Vans Classic Slip-On Tiger Patchwork

Vans продолжают перепридумывать свои классические силуэты, обращаясь ко всевозможным приемам. Например, технике пэчворк.

Цена 6090 р.
Nike ISPA Overreact Sandal

Еще один гибрид кроссовок и сандалий, только от Nike. Функциональная пара с многослойным верхом на подошве внушительных размеров.

Цена 11 199 р.
Y-3 Shiku Run

В осенне-зимней коллекции Y-3 есть сразу несколько любопытных моделей. Одна из них — вдохновленные классическими раннерами Shiku Run.

Цена 22 799 р.
adidas Originals Superstar

Немецкий бренд выпустил специальную версию кроссовок Superstar — посвященную Москве. Весь брендинг на модели нанесен кириллицей.

Цена 7998 р.
Saucony Grid Web

Переосмысление модели 2000 года с узором-паутиной. Скошенная подошва снижает нагрузку на ноги во время длительных прогулок.

Цена 13 290 р.
Converse All Star Move

Мощную подошву Converse мы уже видели в коллаборации с JW Anderson в фасоне Run Star Hike. Это — очень похожий силуэт с небольшими доработками.

Цена 7990 р.
CDG Girl x Nike Blazer Low

Женская версия низких Blazer от Comme des Garçons. Верх и подошва кроссовок полностью окрашены в розовой цвет с помощью аэрографа.

Цена £245
Converse x Rokit Pro Leather Ox Sneakers

Для второго релиза бренды выбрали модель Pro Leather. Пара отличается полупрозрачной подошвой и оранжевой точкой на боковой панели.

Цена 7790 р.
Ugg CA805

Адаптированный под осень силуэт в яркой расцветке. Высокая подошва, комбинированный верх и застежка на молнию.

Цена 11 300 р.
Eric Emanuel x Reebok Club C

Все те же хорошо знакомые Club C, только с более яркими акцентами.

Цена 8999 р.
Asics Gel-Kayano 27

Специальное издание беговой модели посвящено крупнейшему в столице спортивному мероприятию — «Московскому марафону».

Цена 13 990 р.