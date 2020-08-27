Гибрид с сандалиями, кроссовки на платформе и еще 10 запоминающихся моделей августа.
В коллекции совместных моделей OAMC x adidas Originals пополнение. Очередная футуристическая пара — гибрид кроссовок и сандалий.
Vans продолжают перепридумывать свои классические силуэты, обращаясь ко всевозможным приемам. Например, технике пэчворк.
Еще один гибрид кроссовок и сандалий, только от Nike. Функциональная пара с многослойным верхом на подошве внушительных размеров.
В осенне-зимней коллекции Y-3 есть сразу несколько любопытных моделей. Одна из них — вдохновленные классическими раннерами Shiku Run.
Немецкий бренд выпустил специальную версию кроссовок Superstar — посвященную Москве. Весь брендинг на модели нанесен кириллицей.
Переосмысление модели 2000 года с узором-паутиной. Скошенная подошва снижает нагрузку на ноги во время длительных прогулок.
Мощную подошву Converse мы уже видели в коллаборации с JW Anderson в фасоне Run Star Hike. Это — очень похожий силуэт с небольшими доработками.
Женская версия низких Blazer от Comme des Garçons. Верх и подошва кроссовок полностью окрашены в розовой цвет с помощью аэрографа.
Для второго релиза бренды выбрали модель Pro Leather. Пара отличается полупрозрачной подошвой и оранжевой точкой на боковой панели.
Адаптированный под осень силуэт в яркой расцветке. Высокая подошва, комбинированный верх и застежка на молнию.
Все те же хорошо знакомые Club C, только с более яркими акцентами.
Специальное издание беговой модели посвящено крупнейшему в столице спортивному мероприятию — «Московскому марафону».